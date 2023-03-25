​​​​​​​خلال مظاهرة منددة بمجزرة جندريسة.. أحزاب سياسية تؤكد أن تركيا هي المسؤولة

تحت شعار "لا للاحتلال التركي، لا للفصائل المرتزقة، شعب عقرين يناديكم، الشعب الكردي تحت الإبادة"، نظّمت أحزاب سياسية في مدينة كوباني شمال شرق سوريا، مظاهرة للتنديد بمجزرة جندريسة في عفرين المحتلة شمال سوريا.

وانطلقت المظاهرة من ساحة السلام في مدينة كوباني إلى دوار المرأة الحرة، وسط ترديد المشاركين الشعارات "يسقط المحتل التركي"، "عفرين حرة حرة، المحتل يطلع برا"، وحملهم يافطات كتب عليها "نطالب بوضع عفرين تحت الحماية الدولية"، "نطالب بإنهاء الاحتلال التركي لجميع المناطق السورية المحتلة".

تحوّلت المظاهرة في ساحة المرأة الحرة، إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة بيان مشترك لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا من قبل عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، مسلم شيخ حسن.

وأدان البيان المجزرة التي ارتكبت بحق الكرد في جندريسة بعفرين المحتلة، وحمّل دولة الاحتلال التركي المسؤولية الرئيسة فيها.

كما طالب جميع القوى والفعاليات السياسية والحقوقية السورية بإدانة واستنكار هذه الجريمة العنصرية الفاشية بحق الكرد، والضغط على تركيا لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تحصل أمام أعين الجميع، والتي تزيد من خطاب الكراهية والتمييز بين مكونات الشعب السوري، وتفسح المجال لانتعاش "الإرهاب" والتطرف خصوصاً مرتزقة "داعش"، وتعادي مساعي ومبادرات إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

لتنتهي الفعالية، على وقع الهتافات المنددة بجرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين والمناطق المحتلة "عفرين حرة حرة المحتل يطلع برا".

(ن ك/ د)

ANHA