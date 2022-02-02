​​​​​​​خلال مظاهرة.. مكونات جل آغا يؤكدون على تصعيدهم النضال ضد كل معتدٍ ومحتل

تجمّع صباح اليوم، المئات من أهالي ناحية جل آغا بمشاركة المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، في دوار ساحة الكراج للخروج بمظاهرة.

انطلقت المظاهرة من ساحة الكراج وجابت السوق المركزي متجهة إلى دوار الشهيد معصوم وسط الناحية، وسط ترديد شعارات منددة ومستنكرة لهجمات الاحتلال التركي فيما رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير".

عند الوصول إلى دوار الشهيد معصوم وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا، محمد عبد الفتاح.

أشار محمد عبد الفتاح إلى "أنه ومنذ بداية الأزمة السورية والفاشية التركية تحاول استقطاب كافة القوى لتغض النظر عن الهجمات التي تقوم بها لاحتلال أراضي شمال وشرق سوريا".

ولافتاُ إلى المؤامرة التي حيكت من قبل "حكومة دمشق والدولة التركية" اللتان لجأتا من خلالها إلى دعم مرتزقة داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة في محاولة لإحيائه في شمال وشرق سوريا؛ لضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة.

وتابع قائلاً: "الدولة التركية لم تحتمل هزيمة داعش في الحسكة، لذلك تحاول الانتقام له عبر شن غارات على شمال وشرق سوريا ومخمور وشنكال، أسفرت عن استشهاد وإصابة المواطنين، بالإضافة إلى تدمير قرى ومواقع رئيسة للخدمات".

في الختام، أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا، محمد عبد الفتاح، وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتصعيد النضال ضد كل معتدٍ ومحتل يحاول كسر إرادة الأهالي.

(آ)

ANHA