​​​​​​​خلال مظاهرة حاشدة.. أهالي كوباني ينددون بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تجمّع الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات بساحة المرأة الحرة، وسط المدينة للمشاركة في المظاهرة.

رفع المتظاهرون صور شهداء القصف التركي على شمال وشرق سوريا ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال"، "كفى صمتاً".

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة باتجاه ساحة الشهيد عكيد، وسط ترديد شعارات "تسقط الفاشية التركية"، "المقاومة هي الحياة"، "الخزي والعار للخونة".

بعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون، قالت فيها: "نحيي مقاومة الكريلا التي تحقق انتصارات عظيمة في وجه الفاشية التركية، هذه المقاومة التي أفشلت مخططات الاحتلال وأربكت حساباته".

وأضافت "التصعيد الأخير في مقاطعة قامشلو والهجمات التي يشنها الاحتلال عليها، دليل على مدى الحقد الذي تحمله الدولة التركية الفاشية ضد مكونات المنطقة"، مؤكدة أن على الدول الضامنة لوقف الهجمات التركية على المنطقة، الخروج عن صمتها وأداء دورها حيال ما تفعله تركيا في المنطقة، وقالت: "المجازر تحصل أمام أنظارهم اليوم".

طالبت ماجدة في كلمتها، الشعب في شمال وشرق سوريا بتنظيم نفسه وفق حرب الشعب الثورية لمواجهة هجمات الاحتلال التركي ومجازره، وقالت: "نحن نساء شمال وشرق سوريا من كافة المكونات، سننظم أنفسنا ونقاوم في وجه الاحتلال".

وعاهدت ماجدة في ختام كلمتها، شعب المنطقة بالمضي قدماً على فكر وفلسفة القائد أوجلان، والسعي إلى إنجاح المشروع الديمقراطي الذي تقوده مكونات المنطقة؛ ليكون سلاحاً في وجه الاحتلال.

وانتهت المظاهرة وسط ترديد الحضور الهتافات الثورية "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/ل م)

ANHA