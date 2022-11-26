​​​​​​​خلال مظاهرة فدراسيون جرحى الحرب يؤكد جاهزيته للتصدي لهجمات الاحتلال التركي

نظم فدراسيون جرحى الحرب في ناحية الشدادي، اليوم السبت، مظاهرة، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتأكيد على دعمه لقوات سوريا الديمقراطية.

شارك في المظاهرة أعضاء فدراسيون جرحى الحرب في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، وأهالي الناحية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى مجلس ناحية الشدادي، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها، "إننا أصحاب الأرض وأردوغان قاتل ويجب أن يحاكم"، و "لندحر الاحتلال ونحمي قيم ثورتنا".

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسة للناحية، عند وصولها إلى ساحة حديقة القائد وسط الناحية، تحولت إلى وقفة احتجاجية وقف المشاركون فيها دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده عضو فدراسيون جرحى الحرب، لالش إيزيدي، كلمة أكد فيها عن "جاهزيتهم التامة للوقوف في الخطوط الأمامية للدفاع عن أرضهم".

وأضاف "إننا، شعب شمال وشرق سوريا، اتخذنا قرار الحرب الثورية والمقاومة الحرة، وسندافع عن ثورتنا وأرضنا، ولن نفرط بدماء الشهداء ولن نفرط بثمار ثورتنا".

ودعا إيزيدي "شعب المنطقة للتكاتف والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات "المقاومة حياة، "لا حياة بدون القائد"، "لا للاحتلال".

(ب د/ م ح)

ANHA