​​​​​​​خلال مظاهرة.. الشبيبة في قامشلو ينددون بهجمات دولة الاحتلال التركي

قصفت دولة الاحتلال التركي، ليلة أمس، خلال غارات جوية مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، وعدة مناطق في باشور كردستان، وشنكال، ولتنديد بهذا القصف وهجمات دولة الاحتلال المتكررة على المنطقة خرج الشبيبة بمدينة قامشلو في مظاهرة انطلقت من مفرق منير حبيب في الحي الغربي لمدينة قامشلو، بمشاركة العشرات من الشبيبة، رافعين صور القائد أوجلان، وأعلام قوات الدفاع الشعبي وحركة الشبيبة الثورية السورية، ومشاعل.

ردد المشاركون خلالها هتافات "عاشت مقاومة شمال وشرق سوريا"، "عاشت مقاومة القائد أوجلان"، "يعيش القائد أوجلان"، "لا لهجمات تركيا والصمت الدولي وخيانة الديمقراطي الكردستاني".

ولدى وصول المتظاهرين أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، ريم دادا، كلمة حيّت خلالها المقاومة الشعبية التي يبديها شعب شمال وشرق سوريا ضد هجمات الإبادة، وقالت: "دولة الاحتلال التركي والدول الإمبريالية المهيمنة وفي طليعتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا تشن ومنذ أعوام هجمات إبادة على شعب كردستان، وعلينا ألا ننسى الدور الأكبر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فجميعهم يضعون خطط لتجزئة الفكر الكردستاني، كما فعلوا في لوزان وسايكس بيكو وأضنة، وغيرها من الاتفاقيات التي سميت اتفاقيات السلام وهي عارية من مبادئ السلام".

وأضافت "تحاول تركيا وغيرها من الدول جاهدين إفشال مشروع الأمة الديمقراطية التي طبقها أبناء شعب شمال وشرق سوريا، حيث أن هذا المشروع يشكل خطراً على وجودهم ومصالحهم، وعلى جميع الدول أن تعلم أن شعباً تشبّع بفكر وفلسفة القائد أوجلان وتسلّح بفكر حرب الشعب الثورية لن يباد أبداً".

عاهدت ريم دادا في ختام كلمتها، على تصعيد وتيرة النضال والمقاومة، مشددة "أن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ستستمر في تنظيم الفعاليات والنشاطات، دون كلل أو ملل حتى إفشال تلك الهجمات والمخططات التي تحاك ضد شعب شمال شرق سوريا، وكردستان عامة".

(ك آ/ف)

ANHA