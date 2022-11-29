​​​​​​​خلال مظاهرة أهالي الرقة يستنكرون هجمات الاحتلال التركي ويؤكدون دعمهم لقسد

تجمّع المئات من أهالي الرقة، وأعضاء المؤسسات المدنية، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وتجمع نساء زنوبيا في الرقة، أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف بالطرف الجنوبي في مدينة الرقة، للخروج في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية، ويافطات كتب عليها "ضد الهجمات الفاشية العثمانية التركية هلموا لمعركة الحرية، الشهداء هم فلسفتنا في الحياة".

وانطلقت المظاهرة صوب دوار الساعة وسط مدينة الرقة، مرددين شعارات "تسقط الفاشية التركية"، "يعيش حزب العمال الكردستاني"، "تعيش قوات سوريا الديمقراطية"، "تعيش قوات الكريلا".

ولدى وصول المشاركين إلى دوار الساعة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية، بشرى العلي، كلمة قالت "نبارك ونهنئ شعوب العالم كافة وشعب شمال وشرق سوريا خاصة بالذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني".

وشددت "سنقف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي".

كما ألقت الناطقة باسم لجنة اقتصاد في مكتب تجمع نساء زنوبيا بالرقة، جيهان محمد كلمة قالت فيها إن "دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال هجماتها إلى إعادة العثمانية وكسر إرادة شعب المنطقة وإخضاعه وهدم ما بنته الإدارة الذاتية".

بدوره، أكد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب رفضه لهجمات الاحتلال التركي التي تستهدف الأبرياء والبنى التحتية، مشدداً "سنقف ضد هجمات الاحتلال التركي الذي تذرع بتفجير إسطنبول للهجوم على المنطقة".

لتختتم المظاهرة بترديد المشاركين شعارات تندد بالاحتلال التركي وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية "لا للاحتلال التركي"، "تسقط العثمانية"، "نعم لقوات سوريا الديمقراطية".

(أ م/خ)

ANHA