​​​​​​​خلال مظاهرة.. أهالي الدرباسية يطالبون فرنسا بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات مجزرة باريس الثانية

تجمّع المئات من أهالي الناحية أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في المدينة حاملين صور الشهداء وصور القائد أوجلان، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس؛ للخروج في مظاهرة، تنديداً بمجزرة باريس الثانية.

وانطلق المتظاهرون صوب السوق المركزي في الناحية وسط ترديد الشعارات التي تندد بالمجزرة وتحيي مقاومة الشعوب.

ولدى وصولهم، وقفوا دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان باسم أهالي الناحية، قرئ من قبل المواطنة يسرى شيخاني، وآخر باسم مجلس عوائل الشهداء، قرئ من قبل الإدارية بلجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء، إيمان دعدوش.

أدان البيانان المجزرة، وأكدا أن هذه المجزرة تأتي مع اقتراب الذكرى العاشرة لاستهداف الناشطات الكرديات الثلاثة سكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز في 2013 بالعاصمة، باريس.

أشار البيانان إلى أن الدولة التركية الفاشية، تسعى من خلال أذرعها الاستخباراتية في أوروبا عموماً وفرنسا على وجه الخصوص إلى استهداف النشطاء الكرد المؤمنين بالديمقراطية والعيش المشترك وحرية المرأة، والنيل من المكتسبات الكردية المتحققة في كردستان في وقت قد وصل إليه الشعب الكردي إلى مرحلة متقدمة من التحالفات مع الشعوب الأوروبية والحكومات الديمقراطية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا عبر التحالف الدولي؛ لمحاربة داعش.

وأضافا "كما كانت الدولة التركية الفاشية وراء اغتيال الناشطات الثلاثة في 2013 فمن المؤكد أنها أيضاً وراء هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية وتضع دولة فرنسا أمام اختبار قيمها الديمقراطية والإنسانية؛ لذا على السلطات الفرنسية إجراء تحقيق شفاف وواضح؛ لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة ".

واختتمت المظاهرة بترديد المتظاهرين "المجد للشهداء" و"الخزي والعار للفاشية التركية وأذرعها".

(ف)

ANHA