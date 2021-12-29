​​​​​​​خلال مظاهرات.. أهالي مقاطعة قامشلو يطالبون المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه شعوب المنطقة

خرج المئات من أهالي ناحية عامودا والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية، وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وانطلق المشاركون في المظاهرة من ساحة الشهيد جهاد صوب مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في عامودا، وسط ترديد الهتافات التي تحيّ مقاومة حركة الشبيبة الثورية وتطالب الدول "الضامنة" بوقف هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، رافعين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا"، "لا للخيانة"، بالإضافة إلى رفع صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية.

ولدى وصولهم إلى مركز الحركة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها قراءة بيان من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية في عامودا، فارس فارس.

وأوضح البيان أن "الدولة التركية العدو الرئيس لحرية شعوب الشرق الأوسط، حيث يمارس كافة أشكال الجرائم بحقهم، ويشن هجمات عنيفة على كردستان بهدف إبادة شعوبها".

واستنكر بيان حركة الشبيبة الثورية في عامودا الهجوم التركي الذي استهدف منزلاً في كوباني، والذي أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وأكد على مواصلة المقاومة حتى الانتقام لدماء الشهداء، ومحاسبة المشاركين في الهجوم على الشبيبة.

أضاف: "نحن حركة الشبيبة الثورية سنقوي تنظيمنا، وسنواصل نضالنا بالسير على مبادئ فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفة الشهداء، وبهذه المقاومة سنفشل كافة مخططات العدو ضد شعوب المنطقة".

تربه سبيه

وفي السياق ذاته، تجمع العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية للخروج في مظاهرة منددة بالهجمات التركية، ورفع المتظاهرون صور شهداء قصف مدينة كوباني الأخير ويافطات كتب عليها "الانتقام وعدنا"، "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير"، "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة".

جابت المظاهرة الشارع الرئيس للناحية، وسط إغلاق تام للمحال التجارية، لتتوقف أمام مركز الشبيبة الثورية.

وهناك ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية في تربه سبيه، حقي قرار، كلمة أشار من خلالها "أن الثورات التي بدأت بالشبيبة انتصرت، وثورة شمال وشرق سوريا ستنتصر بسواعد الشبيبة" ويرى حقي قرار أن "استهداف المحتل التركي للشبيبة يهدف إلى كسر الثورة التي بنيت بفضل تضحيات الشهداء".

وأكد أنهم سيستمرون في النضال والسير على خطا الشهداء.

وبدورها قالت الإدارية في مؤتمر ستار لناحية تربه سبيه، ميديا أحمد، "الدولة التركية وعن طريق أذيالها والحزب الديمقراطي الكردستاني تمارس الحرب الخاصة ضد الشبيبة الثورية بهدف وضعها في قائمة الإرهاب الدولية".

وأكدت ميديا أحمد في نهاية حديثها بأن الدولة التركية وعبر هجماتها لن تستطيع إيقاف نضال الشبيبة في شمال وشرق سوريا.

تل براك

وفي ناحية تل براك، تجمع اليوم المئات من الأهالي أمام دوار الفرن جنوب الناحية، وانطلقوا في مظاهرة حاشدة منددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

جابت الشوارع الرئيسة في تل براك، وردد المتظاهرون شعارات تندد بهجمات الاحتلال وشعارات تحيي المقاومة، لتتوقف المظاهرة عند دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء. نددت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة خليف، بصمت الدول "الضامنة" والدول الفاعلة في المنطقة، والمجتمع الدولي حيال هجمات الاحتلال ومرتزقته واعتبرتهم "شركاء في الهجمات على المنطقة"، وطالبت الدول الضامنة بالقيام بواجباتها حيال مكونات شمال وشرق سوريا وإيقاف الهجمات ضدهم.

ودعت شعوب المنطقة إلى رص الصفوف وتصعيد النضال في وجه الهجمات، وعاهدت" بتنظيم صفوفهم وفق أسس حرب الشعب الثورية لتصبح كافة الساحات ساحات نضال ضد الفاشية التركية".

وبعدها أشادت الإدارية في مؤتمر ستار المرأة بناحية تل براك، رسل حسن، بدور القوات العسكرية (قسد) في حفظ الأمن والسلام بالمنطقة من خلال التضحيات التي قدموها. وأكدت على استمرار النضال حتى نيل الحرية.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بالهجمات.

(كروب/ آ)

ANHA