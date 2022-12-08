​​​​​​​خلال مظاهرات.. أهالي إقليم الجزيرة يطالبون CPT بأداء مهامها تجاه القائد أوجلان

خرج المئات من أهالي سري كانيه القاطنين بمخيم سري كانيه في مقاطعة الحسكة، اليوم الخميس، في مظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية.

وتجمع المتظاهرون أمام مجلس المخيم، للمشاركة في المظاهرة التي نظمت من قبل مؤتمر ستار في المخيم بالتنسيق مع مجلس المخيم، وهم حاملون يافطات كتب عليها "بروح مقاومة السجون سنفشل المؤامرة وسنحيا أحراراً مع القائد عبد الله أوجلان"، "تسقط القوى المتآمرة"، "يعيش القائد APO".

وردد المتظاهرون شعارات "تحيا مقاومة السجون"، "تحيا مقاومة القائد"، "لا حياة بدون القائد". ولدى وصولهم إلى نهاية المخيم، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية بدأت بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلت الإدارية في مؤتمر ستار في المخيم، خديجة سلو، ببيان.

وأكد البيان أن "الهدف من العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان وفرض العقوبات المشددة عليه منذ 24 عاماً؛ لكسر إرادة الشعوب وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وطالب البيان "اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بوضع حد لجرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان في إمرالي".

بدورها، ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريما محمود، كلمة، أكدت فيها "سنبقى مقاومين في وجه الأعداء حتى تحرير مناطقنا المحتلة وتحرير قائدنا".

الحسكة

أما في مدينة الحسكة، فنظمت المظاهرة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية والتي انطلقت من أمام دوار الشهيد سرحد الكائن في حي الصالحية، وصولاً إلى دوار الشهيد سرحد الكائن بحي مفتي في مدينة الحسكة.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وترديد شعار "لا حياة دون القائد، تحيا مقاومة الكريلا".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار النسر، ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمقاطعة الحسكة، سارة حسن كلمة، أكدت فيها أن "الاحتلال التركي يحاول من خلال فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، الضغط على الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط المؤمنين بفلسفته" مشددة "مهما حاولوا لن يفلحوا في ذلك، وسنكون في الساحات حتى يتم الإفصاح عن وضع قائدنا".

عامودا

نظمت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، مظاهرة انطلقت من دوار المرأة الحرة وجابت أحياء المدينة، وسط ترديد الشعارات "تحيي مقاومة القائد" "عاشت مقاومة القائد أوجلان"، "الحرية للقائد أوجلان "، "لا حياة دون القائد أوجلان".

ورفع المشاركون أعلام حزب العمال الكردستاني وصور القائد أوجلان وقوات الدفاع الشعبي، ويافطات كتب عليها "حان وقت الحرية للقائد أوجلان "، "بنضال سارة وروكن ستتحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان ".

ولدى وصول المظاهرة إلى ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باسم المبادرة الشعبية، قرأته عضوة المبادرة، هناء خالد.

وأكد البيان "لا شك أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من انتهاكات في السجون وخاصة في إمرالي، خرق لجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، في مقدمتها قرارات جمعية حقوق الإنسان".

واعتبر البيان "لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) المسؤولة الأولى عما يجري داخل إمرالي من تشديد العزلة ومنع القائد من مقابلة عائلته ومحاميه، بقرارات من المحكمة التركية، وموقف اللجنة الأكثر خزياً؛ عندما قامت بزيارتها الأخيرة لإمرالي وإعلانها للرأي العام أنها زارت إمرالي والتقت جميع السجناء هناك، في الحقيقة هي لم تلتقي بالقائد أوجلان ولازالت العزلة مفروضة عليه منذ ما يقارب العامين دون انقطاع أو تخفيف".

استنكر البيان "صمت القوى الإقليمية والعالمية حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان وغضهم الطرف عن قضية الشعب الكردي".

وشددت المبادرة الشعبية في الختام على ضرورة الاستمرار في تنظيم الفعاليات والمقاومة والنضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية، مؤكدة "مهما حاولوا لن يستطيعوا إبعاد الشعب عن القائد".

(كروب/ ف)

ANHA