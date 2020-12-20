​​​​​​​خلال مسيرة وبيان.. أهالي الرقة يستنكرون الهجمات التركية

وتجمّع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء أمام مبناه الكائن وسط المدينة للإدلاء ببيان وندّد البيان بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقُرأ من قبل العضوة في المجلس هبة العبد الله .

وجاء في نصه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في الرقة ندين ونستنكر الهجمات التركية ومرتزقتها على منطقة عين عيسى، التي جعلت من نهاية عام ٢٠٢٠ بداية لحالة هلع وارتباك لدى الشعب الذي عانى ما عاناه من ظلم داعش.

حيث قدّمت عوائل الشهداء فلذات أكبادهم، لتخليص شمال وشرق سوريا بشكل خاص، والعالم بشكل عام، من أكبر تنظيم إرهابي على وجه الأرض، وبعد كلّ التضحيات التي قدّمتها قوات سوريا الديمقراطية ، وبدأت الحكومة التركية ومرتزقتها باجتياح عفرين وتل أبيض ورأس العين.

وها هي اليوم تحاول اجتياح عين عيسى...ونأسف بعد كلّ هذه الانتهاكات لصمت دول الشرق الأوسط وحكامه، وهم يقفون متفرجين على كلّ التجاوزات التي تحصل في شمال وشرق سوريا، التي اعتبرتها الحكومة التركية بوابة رئيسية لاحتلال جميع دول الشرق الأوسط، حيث يعلم الجميع بأنّ طموحات الاحتلال التركي أكبر من أن تكون في شمال وشرق سوريا...والدّليل هو وجود المرتزقة التركية في ليبيا ومناطق الأرمن وغيرها.

كما ندين ونستنكر صمت الدول العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، على صمتهم الذي أصبح الشريك الأساسي بانتهاكات الحكومة التركية ومرتزقتها على نسائنا وأطفالنا، وتشريد الأهالي في الشتاء القاسي دون مراعاة حقوق الإنسان.

كما ننتقد المحافل الدولية على عدم احترامهم لتضحيات شهدائنا وعوائلهم، وتضحيات قوات سوريا الديمقراطية التي أنقذت العالم من إرهاب داعش الأسود.

فمن الأجدر بجميع شعوب العالم وحكامهم، الثّناء والانحناء لتلك القوات ، كما نطالب الحكومة الروسية والممثلين الروس في شمال وشرق سوريا، أن يلعبوا دورهم في حفظ السلام ومراعاة ثقة شعبنا بهم، حيث اعتبرهم الشعب حلفاء وضامنين لحقوقهم أمام الطاغية التركية ومرتزقتها" .

وفي ذات السياق نظّم حزب سوريا المستقبل تظاهرة مندّدة بجرائم المحتل التركي، وشارك فيها ممثلين من حزب سوريا المستقبل فرع إدلب، ووجهاء عشائر مدينة الرقة، وخلال ذلك كُرّم مجلس الرقة العسكري بدرع تكريماً لتضحياتهم التي قدّموها في سبيل محاربة الإرهاب.

والتظاهرة التي خرجت صباح اليوم، جابت شوارع مدينة الرقة، وصولاً إلى مقر مجلس الرقة العسكري بمنطقة الأقطان الواقعة شمال المدينة، لتقديم درع لهم اكراماً لتضحياتهم.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مقر مجلس الرقة العسكري ردّد المتظاهرون شعارات تحيّي تضحيات الشهداء ومقاومة المقاتلين.

وهناك أُلقيت العديد من الكلمات، منها كلمة باسم حزب سوريا المستقبل، ألقتها الإدارية زليخة عابدي، وباسم شيوخ ووجهاء عشائر الرقة ألقاها الشيخ محمد البوحبال، وأخرى باسم مجلس الرقة العسكري ألقاها القيادي أبو جاسم الرقّاوي.

وجاء في مجمل الكلمات: إنّ مرتزقة تركيا تواصل هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، لعدة مناطق من خلال إرسال مرتزقتها، وهذا الاحتلال الذي لا يريد السّلام للمنطقة، وأظهر نيته بشكل واضح، عندما وسّع أطماعه العثمانية بدول أخرى .

الكلمات تابعت إنّ روسيا تغضّ النّظر عمّا تقوم بها الدولة التركية حيال ما يحصل بحق أهالي منطقة عين عيسى، وهذا دليل على وجود اتّفاق واضح، وإثبات بأنّ هناك مصالح مشتركة بينهم حول المنطقة، مثلما حقّقوا مطامعهم بمنطقة عفرين ورأس العين وتل أبيض، واليوم مجدّداً عين عيسى.

وأشادت الكلمات بالدّور الكبير الذي بذلته قوات سوريا الديمقراطية ، فيما حيّت التّضحيات في سبيل تحرير الأرض من الإرهاب.

لتختتم التظاهرة بتعالي الشعارات التي تحيّي المقاومة.

(ر ع- أ ع/ سـ)

ANHA