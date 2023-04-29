​​​​​​​خلال مسيرة للمرأة الشابة: سنواصل الكفاح على نهج قائدنا

المسيرة جاءت بتنظيم من اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب اليوم، شارك فيها العشرات من النساء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب عضوات الاتحاد، للدعوة إلى النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المسيرة من القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، وسط ترديد شعارات من قبيل "المرأة الحياة الحرية"، "لا حياة بدون القائد"، "تحيا مقاومة الكريلا"، لتتوقف في القسم الشرقي من الحي.

هناك، وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، ناديا يوسف، كلمة أشارت فيها أنه من خلال شعار "المرأة، الحياة، الحرية" الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان، نُظمت المرأة وتعرفت على ذاتها وأبرزت نفسها في كافة مجالات الحياة، وحققت المكتسبات".

وأكدت ناديا يوسف على أن فكر القائد وسعيه نحو تحرير المرأة شجعها على المطالبة بحقوقها، وقالت: "سنواصل الكفاح على نهج قائدنا الذي لا زال يقاوم في سجن إمرالي في سبيل تحرير المرأة والمجتمع، وسنحقق ما نصبو إليه".

لتنتهي المسيرة بترديد شعاري "المرأة الحياة الحرية"، "لا حياة بدون القائد".

الجدير بالذكر أن هذه المسيرة تندرج ضمن فعاليات حملة "المرأة الحياة الحرية.. سنحقق الحرية" التي أطلقها اتحاد المرأة الشابة في 28 آذار/مارس، خلال مهرجان في كوباني.

(كروب/ س ر)

ANHA