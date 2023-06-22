​​​​​​​خلال مراسم عزاء في كوباني التأكيد على أن المصير والعدو واحد

توافد اليوم، المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، وشخصيات من الأحزاب السياسية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد إبراهيم الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا بتاريخ الـ 27 من أيار عام 2022.

وشهدت الخيمة التي نُصبت أمام دار ذوي الشهيد، منذ صباح اليوم، في قرية متينا جنوب شرق مدينة كوباني، مراسم العزاء، بتنظيم من مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وفي مشاركة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي، برفقة العشرات من أعضاء المجلس، ضمن المراسم، قالت: "الظروف التي نمر بها حالياً تحتم علينا التوقف جلياً عند التضحيات المبذولة في وجه الاحتلال التركي ومشاريعه الاستعمارية".

وأضافت "وخاصة الذين يناضلون في شمال وشرق سوريا، وفي جبال كردستان، ضد سياسة الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي، الساعية بكل قوتها لاحتلال أرضنا وتهجيرنا من مناطقنا".

ورأت أن الشعب في شمال وشرق سوريا وفي أجزاء كردستان عليه توحيد الصفوف، والتكاتف نظراً لما تمر به مناطقهم من هجمات مستمرة، والتسلح بالمقاومة، قائلة: "يحاربوننا بكل السبل، لهذا على الجميع الحذر والتسلح بالمقاومة للوقوف بوجههم، فنضالنا نضال روحي".

وتطرق من جهته، عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أحمد خوجه، لتاريخ المجازر والمؤامرات التي تعرض لها الشعب الكردي، والاتفاقيات التي أحيكت ضدهم، قائلاً: "أعداؤنا فكروا كيف يقضون علينا، فكروا في مصالحهم، أباحوا جغرافية كردستان، قسموها فيما بينهم دون الالتفات لمطالب هذا الشعب المضطهد".

ولفت في خضم حديثه، لأهمية ظهور حركة التحرر الكردستانية للحد من المجازر والإبادة بحق الشعب الكردي، مشيراً للتضحيات الكبيرة التي بذلت في سبيل ذلك.

ودعا شعب شمال وشرق سوريا إلى مساندة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية في حربهم ضد جيش الاحتلال التركي، على اعتبار المصير المشترك، والعدو المشترك.

وقرئت وثيقة شهادة الشهيد أحمد إبراهيم، وسلمت لذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، في نهاية مراسم العزاء.

(ن ك/د)

ANHA