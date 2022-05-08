​​​​​​​خلال مراسم عزاء ابنه.. والد الشهيد باهوز جيندا: نواجه حرب الوجود أو اللا وجود وعلى الجميع الانتفاض

حديث الشخصية الوطنية دلدار يوسف، جاء خلال مراسم عزاء ابنه الشهيد باهوز جيندا، حيث نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة لتقديم واجب العزاء في ناحية تل تمر.

ويقدم المئات من أهالي مقاطعة الحسكة، منذ يوم أمس، واجب العزاء لذوي المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي، باهوز جيندا، الذي استشهد في الـ 22 من نيسان المنصرم، أثناء تصديه لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

شدد والد الشهيدين "باهوز جيندا، وباهوز تل تمر"، ضمن خيمة العزاء على ضرورة مجابهة هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع.

ومع ارتقاء باهوز جيندا شهيداً، أضحى دلدار يوسف أباً لشهيدين، فالشهيد باهوز جيندا هو الشقيق الأصغر للشهيد باهوز تل تمر الذي استشهد في مقاومة تل تمر أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش عام 2015.

وقال دلدار يوسف "ولدي باهوز جيندا أراد الانتقام لأخيه، على الرغم من صغر سنه وعاهد نفسه بالسير على درب أخيه الشهيد باهوز تل تمر ورفاقه، وكان دائماً يقول إنه سيحمل سلاح أخيه من أجل حماية مكتسبات حركة حرية كردستان، ومن أجل حرية شعبه".

مضيفاً "هدف مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا للاحتلال التركي وانتفاضتهم في وجهه هو الانتقام لشعبنا الذي مر بمجازر وإبادات، والنضال من أجل حريته، في ظل ما تشهده المنطقة من هجمات جديدة تهدف لإبادة الشعوب المضطهدة، وقد بات ذلك ماثلاً أمام الأعين من خلال الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي في محاولة لإعادة أطماع أجدادهم العثمانيين".

وأكد دلدار يوسف أن ما تشهده كردستان من هجمات هي حرب الوجود أو اللا وجود، ويحاول الاحتلال التركي من خلال هذه الهجمات ارتكاب مجازر جديدة بحق شعوب المنطقة الرافضة للظلم والاستبداد، وقال: "لذلك نرى الهجمات على روج آفا وشنكال، واليوم في باشور كردستان مشدداً "لولا قوات الكريلا لما بقي باشور على قدمه حتى هذه اللحظة".

وبالإشارة إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) )، قال: "هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء الكرد، لا يعلمون أن بقاءهم هو بفضل هؤلاء الشهداء، والوعود التي يحصلون عليها هي على حساب هؤلاء الشهداء".

وأضاف: "عليهم أن يعلموا جيداً أنه سينتهون مع انتهاء هذه المقاومة، كون عدونا لا يميز بيننا، أما الآن؛ فالاحتلال يقوم باستغلالهم من أجل مصالحه فقط".

وتساءل "كيف سيتصرفون مع هؤلاء الخونة إن وصلوا إلى أهدافهم وأنهوا حزب العمال"، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن الخيانة.

كما دعا عموم الشعوب الكردستانية، وفي مقدمتها الكرد، أن تعي حقيقة ما يحصل، وحقيقة الفدائيين الذين يقاتلون الآن في سبيل حمايتهم، وعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية، قائلاً "لأن هذه الحرب هي حرب الوجود واللا وجود؛ فعلينا أن نساند أبناءنا وقواتنا، وأن نمضي قدماً على درب هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العيش بحرية وكرامة".

وأكد دلدار يوسف في نهاية حديثه، على ضرورة أن يغرس الشعب الكردي حب هذه الأرض في نفوس أبنائه، وحب لغتهم وتاريخهم.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)قد كشف من خلال بيان في الـ5 من أيار الجاري، سجل المقاتل باهوز جيندا وثلاثة من رفاقه الذين استشهدوا في زاب.

(دأ/أم)

ANHA