​​​​​​​خلال مراسم الشهيد هوزان: لن نرضخ للهجمات التركية وسنستمر بالمقاومة

وتوافد أهالي مدينة قامشلو وريفها إلى خيمة العزاء المنصوبة في قرية كرصور جنوب غرب مدينة قامشلو، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية أحمد حرسان، الاسم الحركي (هوزان قامشلو).

والشهيد أحمد حرسان (هوزان قامشلو)، هو الشهيد الثاني في العائلة، إذ سبقه إلى الشهادة أخاه التوأم (هوزان) المقاتل الذي شارك في حملة تحرير منبج ضد مرتزقة داعش عام 2016.

لن نرضخ للهجمات

وخلال مراسم العزاء، تقدم عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد خليل، بالعزاء إلى ذوي الشهيد هوزان قامشلو، وتمنى الصبر والسلوان لهم، وقال: "هذه المرحلة مصيرية وحساسة، وسنضمن خلالها وجودنا على أرضنا، لن نرضخ ونستسلم للهجمات وسنقاوم، وجودنا بعملنا ونضالنا".

وأشار خليل أن تضحيات الشهداء زادت من ارتباط الشعب بالأرض "بفضل تضحيات الشهداء استطعنا حماية مناطقنا، مما زاد ارتباطنا بأرضنا الذي يمثل شرفنا"، وعاهد: "سنسير على خطا الشهداء، حتى تحقيق آمالهم وأحلامهم في تحقيق الحرية".

من جهتها شددت عضوة مجلس عوائل الشهداء ووالدة الشهيد دليل، فادية جهاد، على أهمية النضال لتحرير المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، مضيفة: "سنستمر بالنضال حتى تحرير كامل أراضينا، ونعاهد أن نقاوم ونناضل حتى الرمق الأخير".

هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدرته بتاريخ 24 تشرين الأول الجاري، استشهاد 3 من مقاتليها بهجوم لطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي.

فيما شيّع أهالي قامشلو أمس جثمان الشهيد أحمد حرسان (هوزان قامشلو) المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير، ووري جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

(أس/آ)

ANHA