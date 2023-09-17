​​​​​​​خلال مراسم القيادية شرفين: شارة النصر ستبقى مرفوعة حتى دحر العدو

شارك، اليوم، حشد من أهالي مقاطعة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، في مراسم تشييع عضوة قيادة مجلس وحدات حماية المرأة العسكري "شرفين سردار، الاسم الحقيقي: إيمان درويش"، التي استشهدت هي ورفيقتيها المقاتلتين في صفوف وحدات حماية المرأة "نوجان أوجلان، جاندا جودي"، في استهداف مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في الـ 15 من شهر أيلول الجاري في مدينة منبج.

أقيمت المراسم في مزار الشهيد رستم جودي بناحية الدرباسية، وحمل المشاركون خلالها أكاليل الورد وصور الشهيدة شرفين، وسط ترديدهم شعارات تحيي مقاومة الشهداء "عاشت مقاومة الشهداء، الشهداء أحياء لا يموتون".

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأراح الشهداء، ثم ألقت العضوة في مجلس عوائل الشهداء بناحية الدرباسية فوزة يوسف كلمة، قالت خلالها: "إن الشهيدة شرفين قاومت وحاربت المرتزقة والأعداء دون خوف أو تردد، من أجل أن يحيا شعبها في أمن وسلام، واستمرت في نضالها في كل شبر من أرضها إلى أن نالت المرتبة الشريفة".

مشددة بالقول: "إن مقاومة شعوبنا ونضالهم لن يقل في وجه الأعداء، وسيبقون يحاربون العدو في الخطوط الأمامية، بإيمانهم وإرادتهم المتينة المبنية على فكر وفلسفة القائد".

مؤكدة في ختام كلمتها "زغاريد أمهاتنا لن تخفى أصواتها وستبقى شارة نصرنا مرفوعة حتى دحر العدو والنصر".

ومن جهتها ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي روكن أحمد كلمة، وتحدثت عن مسيرة الشهيدة شرفين المليئة بالإنجازات وقالت: "الشهيدة شرفين كان ارتباطها متيناً جداً بأرضها وشعبها، ومن أجل ذلك انضمت إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني".

وأشارت قائلة: " لولا شبان وشابات هذه الأرض ووقوفهم في وجه الأعداء، لم نكن الآن نقف هنا ولما استطعنا أن نتحدث عن الثورة، وذلك بفضل مقاومتهم العظيمة وحبهم لشعبهم وللحرية".

مؤكدة في ختام حديثها "لن نتخلى عن أهداف شرفين ورفيقاتها، وسنقاوم في الدرب ذاته بقوة كبيرة، إلى أن نحقق النصر".

كما ألقيت كلمة من قبل القيادية في وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله وأشارت إلى سياسات العدو التي ينفذها للنيل من مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا قائلة: "إن العدو يحاول بشتى السبل أن يهاجمنا بكل ما يملك من قوة، وذلك تخوفاً من مواجهتنا التي لا يستطيع أحد أن يهزمها".

متابعة بالقول: "فليعم العدو الفاشي أنه مهما زاد من هجماته ووحشيته، فلن يتمكن من هزيمة شعب اختار أن يعيش حراً ودفع ثمن الحرية دماء أبنائه".

وجددت نسرين عبد الله العهد على النصر لجميع الرفيقات اللواتي سرن في الدرب ذاته "نعاهد رفيقاتنا اللواتي سرن في درب الشرف والكرامة، بأن ننتقم لهن ونقاوم عشرات أضعاف قوتنا السابقة كل من يحاول التعدي على أرضنا وشعبنا، ونحقق أهدافهن التي حاربن من أجلها".

ومن ثم قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية أليزا حسو وثيقة الشهيدة شرفين سردرار وسلمتها لذويها، ليوارى جثمانها الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

والجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة "نوجان أوجلان" في مزار الشهداء في مدينة منبج، وجثمان المقاتلة "جاندا جودي" في مزار الشهداء بمدينة كوباني واللتين استشهدتا في الاستهداف ذاته".

(س س/م ح)

ANHA