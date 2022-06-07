أقيمت المحاضرة التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، والتي حضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية، مجلس سوريا الديمقراطية، مؤتمر ستار، وقوى الأمن الداخلي، وأعضاء الكومينات والمجالس.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي أحمد بيرهات حول ضرورة استيعاب الذهنية الفلسفية والسياسية للمؤامرة وتبعاتها من سياسة العزلة والتجريد المستمرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان .

وحول الأشخاص الذين تأثروا بشكل كبير مع ظهور الأنبياء والرسل والثوريين، قال بيرهات إن "كل الشعوب والمجتمعات بحاجة إلى مقومات البقاء والاستمرارية كذلك المساهمة في التقدم والحضارة وخلق ثقافة مادية ومعنوية وبالمقابل في تاريخ الشعوب والمجتمعات هناك من أثروا بشكل كبير في مسارها مع ظهور الأنبياء والرسل من إبراهيم الخليل إلى موسى وعيسى والنبي محمد وقائد ثورة العبيد سبارتاكوس مروراً بالثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو وغيفارا".

وأكمل حديثه بالقول: "من بين الذين تأثروا بهذا المد اليساري الاشتراكي القائد أوجلان ومجموعة من الشباب الجامعي المتحمس ومن عدة قوميات ومن هؤلاء الثوريين كان كمال بير وحقي قرار من القومية التركية ودوران كالكان من القومية الاذرية ومحمد خيري درمش وجميل باييك وعلي حيدر قيتان من القومية الكردية".

شخص القائد أوجلان...

كما وذكر أحمد بيرهات بعض المعلومات عن شخص القائد أوجلان، "ولد في الرابع من نيسان عام 1949م في مدينة أورفا "رها "بباكور كردستان من ناحية خَلفتي قرية اومرلي (آمارا) وهو الابن البكر لـ عمر وعويش له ثلاثة أخوة كل من محمد و(عثمان وعلي توفيا" وثلاث أخوات "حواء وعينه توفيتا) وفاطمة".

"القائد درس العلوم السياسية في أنقرة واعتقل عام 1972 لمدة 7 أشهر بسبب تنظيمه لمظاهرة طلابية تنديداً باستشهاد الثوري ماهر جايان ورفاقه في قزل دره وكان سجن ماماك التحول الأول في شخصيته كما أن إمرالي هي التحول الثاني في شخصيته والحركة التحررية أيضاً".

وأكد بيرهات أن القيود والعبودية المفروضة على الشعوب في تركيا وخاصة الشعب الكردي وضرورة تحطيم هذه القيود وضرورة تحرير كردستان من الاستعمار، بدأ بكلمتين "كردستان مستعمرة" من قبل نضال المجموعة الثورية، وهذا يعني أن تأسيس حزب العمال الكردستاني كان ضرورة حتمية وتاريخية".

"لا يمكن تحقيق حرية الشعب التركي دون تحرر الشعب الكردي"

وأشار بيرهات إلى أن حزب العمال الكردستاني حركة إنسانية قبل أن تكون حركة وطنية واهتمت عن قرب بقضايا تحرير البشرية والقضايا الإيديولوجية للثورة العالمية بقدر ما اهتمت بقضية تحرير الشعب الكردي، ولم يفرق حزب العمال بين تحرر الشعب الكردي والشعب التركي، وأنها لم تنظر إلى الثورة الكردستانية بمعزل عن تحرر شعوب الشرق الأوسط، ولا يمكن حل قضايا الشرق الأوسط وتركيا بمعزل عن حل القضية الكردية.

وعن الأسباب التي دفعت حزب العمال الكردستاني إلى اللجوء للكفاح المسلح وخلق معادلات ومسارات جديدة، قال بيرهات: "تعرضت المجموعات الأولى التي شكلت نواة الحزب الفكرية والتي تحولت إلى نشاطات الدعاية السياسية والفعاليات التنظيمية أي "النضال اللاعنفي" إلى صعوبات كبيرة منعتها من متابعة نضالها بشكل سلمي كالحملات القمعية والاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية من قبل الأمن التركي وعملائه المحليين".

مضيفاً: "وصول الحركة بعد كل هذا التصعيد التركي ضدهم إلى قناعة أنه لا يمكن خوض النضال السياسي في كردستان دون امتلاك السلاح، وانتهاج أسلوب الحرب الشعبية طويلة الأمد (الآن نسميها بحرب الشعب الثورية) كان ضرورة فرضتها الظروف الموضوعية والذاتية للشعب الكردستاني وأثبتت نجاحها في الثورات العالمية، وبهذا الأسلوب الثوري سوف تكسر أسطورة هذا الجيش الذي يعتبر ثاني جيش في حلف الناتو".

ويقول بيرهات: "إفشال المؤامرة وكسر العزلة وإنهاء التجريد، يجب استيعاب ما حدث بشكل جيد من خلال التعمق في الثورة الذهنية وتنظيف الفكر من شوائب وتأثيرات الرأسمالية والاشتراكية المشيدة والموروثات الثقافية".

"أربعون عاماً لخلق ذهنية حرة ومجتمع حر"

ونوه بيرهات "فكر القائد هو نتاج تطور الفكر الإنساني في مختلف النواحي الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والعلوم السياسية المختلفة، فالفكر الذي عمل عليه القائد وطوره لمدة أربعة عقود متواصلة من "كردستان مستعمرة إلى الأمة الديمقراطية"، إلا أن الحل يكمن في تنظيم المجتمع بكل فئاته وشرائحه لنفسه بنفسه ضمن كومينات ومجالس وإدارات ذاتية بالتوازي مع الحقوق الكونية يكون دورها حل مشاكلها ضمن نظام موازٍ للدولة يهمش دور الدولة السلطوية عبر العقد الاجتماعي الذي سوف يمثل إرادة كل فئات المجتمع".

المحاضرة انتهت بالنقاشات من قبل الحضور.

(ع س/سـ)

ANHA