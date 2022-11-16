كشفت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا برنامجها في 13 تشرين الثاني الجاري تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل..) Jin,Jiyan,Azadî المرأة، الحياة، الحرية("، مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف للـ 25 من الشهر نفسه.

في هذا السياق، عقد مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، اليوم الأربعاء، محاضرة في قاعة مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الواقع في حي الآشورية شرق مدينة قامشلو.

وشارك في المحاضرة، المئات من عضوات وأعضاء أقسام قوى الأمن الداخلي في مقاطعة قامشلو (المرور، مكافحة المخدرات، مكافحة الجريمة المنظمة، قوات النجدة، مكافحة الجريمة، إدارة قوات حماية المؤسسات والأحزاب).

بدأت المحاضرة التي ألقتها رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم سلطت الضوء على تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله، ودور قوى الأمن الداخلي في محاربة العنف الممنهج ضد المرأة ضمن المجتمع.

وبينت إلهام أحمد بأن العنف ضد المرأة، يبدأ داخل الأسرة عن طريق التمييز بين الجنسين. وتابعت: "نلاحظ من خلال تربية الأطفال، أن الذكر يتربى على ذهنية سلطوية، أما الأنثى فعلى أنها مملوكة وتابعة وعبدة للرجل، لهذا السبب يرى الرجل نفسه حراً في كيفية التصرف مع المرأة والذي يصل إلى العنف الممنهج سواء جسدياً أو فكرياً".

وأضافت: "العنف ضد المرأة ما يزال موجوداً إلى يومنا الحاضر، وذلك بفعل بقاء العادات والتقاليد البالية التي هي نفسها نتاج الذهنية الذكورية السلطوية، وهي تنتهج بأشكال مختلفة بحق المرأة، من تزويج القاصرات إلى اغتصاب المرأة، وقتلها بذريعة الشرف، وتعنيفها".

وأشارت إلهام أحمد إلى أن الذهنية الذكورية السلطوية استغلت الأزمات في سوريا، وزادت من مستوى العنف ضد المرأة في ظل حصار سياسي واقتصادي واستمرار التهديدات والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وحول دور الفرد في التخلص من الذهنية السلطوية، تابعت: "بعد ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا وضعت اللبنة الأولى لبناء مجتمع ديمقراطي حر، ولعبت المرأة فيه دوراً ريادياً، ولذلك يجب على الفرد نفسه، محاربة العنف ومراجعة أفكاره وسلوكياته".

وأضافت: "كما على عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي أيضاً محاربة العنف، وذلك بمراجعة أفكاركم وسلوكياتكم، لبناء فرد خالٍ من العنف، وبالتالي بناء مجتمع تسوده التشاركية بين الرجل والمرأة".

ودعت في الختام المشاركين في المحاضرة "لنحارب ونناضل معاً تحت شعار Jin,Jiyan,Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، لوقف العنف الممارس ضد المرأة".

في السياق، عقدت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "قوة المرأة تكمن في ذاتها"، جلسة حوارية لتعريف وشرح مفهوم اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وللتعريف بأسباب وأشكال العنف الممنهج على المرأة، والوصول إلى حلول واقتراحات

شاركت في الجلسة الحوارية، التي عقدت في حديقة القراءة الواقعة في الحي الغربي بمدينة قامشلو، عشرات النساء من مدينة قامشلو، وعضوات المؤسسات والحركات النسائية في المدينة.

بدأت الجلسة بترحيب الإدارية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، رشا درويش بالحاضرات، وتطرقت إلى تعريف العنف، قائلةً: "العنف هو الاستخدام القسري للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد عدو من الأشخاص أو المجتمع كله وقد يترتب على ذلك أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو".

واستمرت الجلسة بالنقاش حول أسباب العنف، حيث بيّنت المشاركات أن "للعنف أسباب عدة، منها الأسباب الاقتصادية التي تنتج عن تزايد معدلات الفقر والبطالة، والأسباب الاجتماعية كالتفكك الأسري أو الخلافات الزوجية، وإدمان المخدرات مما يؤدي إلى تشرد وضياع الأطفال، بالإضافة إلى تشجيع بعض وسائل الإعلام وبرامج العنف، وقصور التشريعات المعنية كعدم تفعيل القوانين وغياب إلزامية التبليغ، والزواج المكبر".

كما سلطت المشاركات الضوء، على أنواع العنف "للعنف أشكال عدة منها، (العنف الجسدي والنفسي والأسري والفكري واللفظي والحركي)، وجميعها تستهدف إرادة المرأة ووجودها".

واختتمت، الجلسة الحوارية، بتقديم المشاركات في الجلسة الحوارية الحلول لوضع حد للعنف الذي يمارس بحق المرأة عالمياً، وذلك عبر: "تفعيل القوانين وتوعية الأهالي، والتركيز على أهمية تربية الأطفال في جو سليم من الناحية الفكرية والثقافية والاقتصادية، ومحاربة الإدمان ومحاسبة تجار المخدرات ومنعها من الوصول إلى المنطقة، ووضع رقابة على وسائل الإعلام".

ديرك

أما في ناحية تل كوجر، فعقد مؤتمر ستار محاضرة للتعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، شارك فيها العشرات من عضوات التنظيمات النسائية وأعضاء المؤسسات المدنية وذلك في قاعة قوات حماية المجتمع في الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة مؤتمر ستار في ديرك، نجمة سليمان، المحاضرة، وتطرقت فيها إلى أسباب انتشار العنف في المجتمعات، وانتقاد موضوع تهميش دور المرأة على يد القوى الرأسمالية والسلطوية.

وأضافت: "أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف، وتجعله ضحية له، فتشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بالعنف"، وتابعت: "المرأة ضحية هذه التربية والذهنية الذكورية التي فرضتها العادات والتقاليد البالية".

وتطرقت إلى نضال وتضحيات المرأة في شمال وشرق سوريا، مع اندلاع ثورة روج آفا وكيفية استعادتها لمكانتها الحقيقية في المجتمع، وقالت: "جعلت المرأة من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نهجاً لها في مقاومة هذه العادات والتقاليد البالية ومقاومة العنف، وهكذا استعادت مكانتها ومشاركتها في الحياة وجميع المجالات؛ السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية".

وفي الختام، أكدت "نضال المرأة في شمال وشرق سوريا أصبح مثالاً يحتذى به في العالم، واليوم انتفاضة النساء في روجهلات كردستان وإيران هي نتاج هذا النضال، لأنها أعطت قوة ودافعاً أقوى للنساء للوقوف في وجه الأنظمة الديكتاتورية".

وانتهت المحاضرة بترديد شعار Jin Jiyan Azadî.

تربه سبيه

كما نظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه اجتماعاً لأهالي الناحية لشرح مفهوم العنف وسبل محاربته.

الاجتماع الذي عقد في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في تربه سبيه، آريان جودي، تطرقت فيها إلى تاريخ العنف ضد المرأة وأشكاله.

وأشادت آريان بدور وتأثير فلسفة القائد عبد الله أوجلان على المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا خلال ثورة روج آفا، وتابعت: "حركة التحرر الكردستانية بنت نهج الحرية بناءً على شعار Jin Jiyan Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، وأثرت على المجتمع والمرأة بشكل عام".

بعدها قرأت تقييمات القائد عبد الله أوجلان ودور هذه التقييمات في تطوير المجتمع وكيفية تحرير المرأة نفسها عبر التنظيم والنضال.

جل اَغا

نظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، اجتماعاً حضره العشرات من أهالي الناحية وعضوات المؤسسات المدنية، وذلك في مركز مؤتمر ستار في جل آغا.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها قرأت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل اَغا، سمر حسين، تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول دور حركة التحرر الكردستانية في تحرير المرأة.

بدورها، تطرقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، بيريفان شارستان، إلى أسباب العنف وانتشارها، مشيدة بدور المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدت على تعاون الرجال والنساء معاً لمحاربة الذهنية الذكورية.

(كروب/آ)

ANHA