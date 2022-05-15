​​​​​​​خلال مداخلات: الاحتلال التركي يسعى لإحياء الميثاق الملي وإبادة الكرد

وتضمنت أعمال الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا المقام في مدينة قامشلو، تحت شعار "لتوحيد مواقف النساء الكرديات ضد الاحتلال"، مداخلات من الخارج عبر تطبيق الزوم، بعد الانتهاء من المحور الأول.

تحدثت من باشور (جنوب كردستان) عبر الزوم، قمرة برزنجي، باسم جمعية شقيقة القضاء الكردستاني، حيث رحبت بانعقاد مثل هذه الاجتماعات، وقالت: "نحن النساء نعمل بروح واحدة".

وأكدت أن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، منافية لحقوق الإنسان، داعية في مواجهة هذه الهجمات "النساء في عموم كردستان إلى توحيد جبهتهن، من أجل بناء حياة حرة".

أما الناطقة باسم علاقات حركة حرية النساء الإيزيديات شنكال، سوهام شنكالي، فقالت: "تتعرض شنكال لمؤامرة دولية من جهة، وتعقد الحكومة العراقية والدولة التركية اتفاقيات ضد الشعب الكردي، نحن نعلم أن هذه الاتفاقيات مرتبطة ببعضها".

وأكدت أن مرتزقة داعش لم يستطيعوا أداء المهام الموكلة إليهم أثناء هجومهم على شنكال عام 2014، لذلك تود تركيا والعراق إتمام تلك المهمة، من خلال النيل من الإدارة الذاتية لشعب شنكال.

في حين شكرت الرئيسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني، زينب مرادي مؤتمر ستار لإتاحة الفرصة من أجل المشاركة في هكذا اجتماع، وقالت: "النظام العالمي الحالي يشهد تغييراً كبيراً، ففي الحرب الروسية الأوكرانية هناك سعي لتقسيم الدول بين القوى المهيمنة".

وانتقدت الصمت الدولي تجاه هجمات الإبادة التي يتعرض لها الكرد في جنوب كردستان، داعية الشعب الكردي وبشكل خاص المرأة الكردية لممارسة دورها الطليعي في إظهار الجرائم التي ترتكب بحق الكرد.

كما لفتت الانتباه إلى مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، بالقول: "نحن نتابع الوضع الراهن وعلى دراية بكل ما يجري، لكن نحن على أمل أن تكون المرأة هي اليد التي تحل كافة مشاكل الشعب الكردي وتسعى إلى تشكل وحدة كردية".

في حين أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان، حنان عثمان، أهمية انعقاد مثل هذا الاجتماع التشاوري في هذه المرحلة الحساسة، مشيرة إلى هدفين أساسيين لدولة الاحتلال التركي من هجماتها يتمثل الأول "بإحياء الميثاق الملي وإعادة أمجاده العثمانية" أما الثاني فهو "إبادة الشعب الكردي".

(كروب/ي م)

ANHA