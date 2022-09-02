​​​​​​​خلال خيمة الاعتصام.. أهالي إقليم الجزيرة: سنصعّد النضال حتى تحرير الأراضي المحتلة

تستمر خيمة الاعتصام التي نُصبت من قبل قوات حماية المجتمع - المرأة وبالتنسيق مع مؤتمر ستار في 12 آب المنصرم، في يومها 22 على التوالي، للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والمطالبة بفرض حظر جوي عليها، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو.

وتوافد إلى الخيمة اليوم، أعضاء قوات حماية المجتمع في ناحية عامودا والعشرات من أهالي مدينة قامشلو، وعُلقت في الخيمة صور الشهداء الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة بهجمات طائرات الاحتلال التركي المسيّرة على المنطقة، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، "لا للحرب ضد الطفولة"، "عهدنا المقاومة".

بدأت فعاليات خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإداري في قوات حماية المجتمع بناحية عامودا، محمد حسين، أشار فيها إلى "هدفنا من المشاركة في خيمة الاعتصام هو تحريك ضمير الإنسانية، وإيصال صوتنا إلى منظمات حقوق الإنسان؛ لإيقاف هجمات الاحتلال التركي على شعب شمال وشرق سوريا بطائراته المسيّرة"، معاهداً في ختام حديثه بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

ثم ألقت الإدارية في قوات حماية المجتمع – المرأة، نورا كيلو، كلمة "كفى لمسيّرات الاحتلال التركي التي تستهدف الأطفال والنساء في شمال شرق سوريا، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

نوّهت نورا كيلو إلى صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حيال الهجمات المتكررة على شمال وشرق سوريا وتساءلت "أين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟، تركيا تعتمد على الأسلحة المصنعة من قبل الناتو، وتستهدف المواطنين العزّل بها، لماذا جميع هذه الجرائم بحق شعب شمال وشرق سوريا؟.

وأكدت في ختام حديثها "على مساندة قواتهم العسكرية، وتصعيد النضال حتى تحرير جميع الأراضي المحتلة".

(ل م)

ANHA