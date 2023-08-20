​​​​​​​خلال خيمة اعتصام منبج: يجب محاكمة الدولة التركية

في يومها الثاني، توافد اليوم، العشرات من أهالي مدينة منبج على اختلاف مكوناتهم إلى خيمة الاعتصام التي نصبها مجلس عوائل الشهداء أمس في مدينة منبج، في ساحة الاتحاد الرياضي وسط المدينة، تحت شعار "حرية القائد APO حرية الشعوب".

وشارك في الخيمة اليوم أعضاء وعضوات كومينات ومجالس ناحية أبو قلقل وتل حوذان في الريف الشرقي لمدينة منبج، وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للخيمة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في منبج، حسام الشواخ، محاضرة عن الجانب القانوني والإنساني للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقال: "الذي يجب أن تتم محاكمته هي الدولة التركية وقادتها الذين كانوا لهم يد بعملية اعتقال القائد عبد الله أوجلان".

ولفت الشواخ إلى أن "صاحب الحق تفرض عليه عزلة مشددة داخل السجن" في إشارة إلى القائد عبد الله أوجلان، وقال: "نحن نشاهد نتيجة انعدام العدالة الدولية وسيطرة المصالح السياسية والاقتصادية ما بين الدول، تجاه القائد عبد الله أوجلان؛ علماً أنه شخصية سياسية ومن حقه مقابلة محاميه وذويه وأن تجلس معه المنظمات الدولية والحقوقية".

وأشار الشواخ إلى أن فكر الأمة الديمقراطية والحلول التي أوجدها القائد عبد الله أوجلان لحل الأزمة في الشرق الأوسط دفع دولة الاحتلال التركي إلى تشديد العزلة عليه وفرض قوانين تعسفية عليه تحت ذرائع وحجج واهية.

وأكد في ختام حديثه أن "العزلة مستمرة على القائد جسدياً فقط، فدولة الاحتلال تعتقد أنها تستطيع القضاء على الروح الوطنية والثورية والمقاومة وفكر القائد، لكنها لا تعلم أنه (القائد) جعل من سجن إمرالي مركزاً لثورة الحقيقة ومنهلاً للمقاومة ضد جميع مخططات الاحتلال التركي".

واختتمت المحاضرة بترديد الحضور "المقاومة حياة"، و "تحيا مقاومة القائد"، و "بروح بدم نفديك يا قائد"

ولا يزال أهالي منبج وريفها يتوافدون إلى خيمة الاعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد، والتي من المقرر أن نختتم أعمالها يوم غد الإثنين، ببيان ختامي.

(م ش/د)

ANHA