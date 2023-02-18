​​​​​​​خلال جلسة حوارية حزب الاتحاد الديمقراطي  يؤكد على أهمية تعزيز الصفوف والوحدة الوطنية

عقد اليوم حزب الاتحاد الديمقراطي جلسة حوارية حضرها العشرات من وجهاء العشائر الكردية في ناحية كركي لكي لبحث آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على مسار القضية الكردية، والخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك في صالة نقابة العمال في بلدة رميلان .

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله حول مجمل المستجدات السياسية في المنطقة.

وأشارت آسيا عبد الله إلى أن الدول الرأسمالية تتدخل في شؤون الشرق الأوسط من أجل تجزئة الدول وخلق الأزمات والمشاكل على جميع الأصعدة لخلق جو من عدم الاستقرار، لأن أيديولوجيتها قائمة على الحرب وسياسة الارتزاق .

وأضافت: "السياسة والدبلوماسية القائمة في جميع أنحاء العالم قائمة على القوة لأن من لا يملك القوة لن يستطيع تحقيق أهدافه، لذا علينا تعزيز صفوفنا وأن نأخذ من تاريخنا والأزمات التي تحدث تجربة للمقاومة ونضال، هذه القوى التي تحاول حالياً عقد اتفاقيات جديدة مثل لوزان على حساب شعبنا ومكتسباتنا"

واختتمت آسيا حديثها بالقول: "نحن كحزب الاتحاد الديمقراطي لسنا حزباً كلاسيكياً، وهدفنا ليس السلطة، بل هدفنا تحقيق حقوق ديمقراطية للشعب الكردي، ونحن جاهزون لتحقيق الوحدة الوطنية عندما تكون على أساس تحقيق مصالح الشعب الكردي لا على أساس المصالح الحزبية وتشجيع سياسة الاحتلال على الكرد وكردستان "

فتح بعدها باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور بصدد الوضع العام في المنطقة والقضية الكردية بشكل خاص والخطوات الضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأجمع المشاركون على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الكردية من قبل جميع الجهات المعادية.

(ب ش/ك )