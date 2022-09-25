​​​​​​​خلال فعاليات في مقاطعة الحسكة.. إحراق أغطية الرأس احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية جينا أميني

تنديداً بالجريمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق الشابة الكردية جينا أميني، في الـ14أيلول/ سبتمبر الجاري، تصاعدت ردود الفعل المناهضة والمنددة، والمتضامنة مع الاحتجاجات الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، ضمن شمال وشرق سوريا، تمثلت اليوم بتنظيم عدة فعاليات ونشاطات مختلفة لمؤتمر ستار ضمن مناطق متفرقة من مقاطعة الحسكة.

وبتنظيم من مؤتمر ستار، خرجت النساء في مخيم مهجري منطقة سري كانيه، وفي مدينة الحسكة، في احتجاجات، شارك فيها العشرات من النساء، وسط رفعهن صور الشابة الكردية جينا أميني، ونساء مناضلات آخريات، تخللها إدلاء ببيان من قبل مؤتمر ستار، وكلمات عبرت فيها النساء عن موقفهن الرافض والمندد بالجريمة التي ارتكبت بحق جينا أميني.

تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، نداء الصالح، خلال الاحتجاج، قائلة: "لا شيء جديد لقد استفقنا على حادثة جديدة منافية للأخلاق والإنسانية، وجوه مختلفة لكن المجرم واحد".

وأضافت: "نرى اليوم تقتل أحد النساء بحجة الحجاب، أنها ذريعة الدين المزيف لم يرضوا بخلل الحجاب، ورضوا بقتل النساء إنما الخلل في عقولهم وليس في الحجاب، فهذه الجرائم التي يريدون بها أن يعودوا إلى زمن الجاهلية ووأد البنات".

وبينت نداء الصالح أن ارتكاب الجرائم اللامتناهية بحق النساء ليست سوى تطبيق للإسلام المتطرف على مقاس عقولهم ورغباتهم، وقالت: "إن هذه الجريمة ليست الأولى ونحن نعلم إنها لن تكون الأخيرة ما دام هذا الفكر الوحشي التسلطي يتفشى في أنحاء العالم، هذا الفكر الذي يضرب النساء من كافة الاتجاهات من تعنيف، وقتل".

وأشارت إلى أن "العدو التركي من جهة والإيراني من جهة أخرى والفكر الذكوري السائد المتجسد بصورة "الابن، الأخ، الزوج، الأب" من جهة أخرى، ابتداءً من العنف النفسي مروراً بالضرب والإيذاء وصولاً للقتل وبدمٍ بارد".

وأدانت نداء الصالح في كلمتها الجرائم البشعة التي ترتكب بحق النساء، مطالبة المنظمات الإنسانية بإيقافها، وقالت: "نحن مؤتمر ستار باسمنا وباسم جميع النساء من حركات نسائية، أحزاب، مؤسسات، ندين ونستنكر بشدة هذا الفعل الإجرامي الذي لا يمت للإنسانية بصلة، ونناشد جميع المنظمات الإنسانية بإيقاف هذا العنف تجاه النساء، وسيبقى هذا الفعل وصمة عار على جبين جميع من صفق ودعم وصمت حيال هذا الظلم".

وأكدت على صمودهن في وجه هذه الجرائم، قائلة: "اليوم جميعنا مهسا وليصنع المجرمون ما يصنعون فهذا صوت النساء نسمعه داخل طهران، بدون خوف بدون تردد سنبقى صامدات، مناضلات، مقاومات حتى تتحرر جميع نساء العالم".

كما أدلى مؤتمر ستار ببيان إلى الرأي العام، خلال وقفة احتجاجية نظمها داخل مخيم "واشو كاني" بمقاطعة الحسكة، قرئ من قبل عضوة لجنة العدالة في مؤتمر ستار إيمان معو، واعتبر البيان مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد السلطات الإيرانية سقوطاً أخلاقياً.

وقال البيان "نضم صوتنا إلى الأصوات التي تعالت لأجل جينا أميني، ويجب أن يتم إيجاد حلول مناسبة لقضية المرأة وحريتها في أنحاء العالم، اليوم تشهد مدن العالم مظاهرات عارمة منددة بالجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق فتاة بريئة قتلت بدون ذنب".

وأعلن "نحن نساء المخيمات نندد بهذه الجريمة ونعلن تضامننا مع نساء العالم في التعبير عن رفضهن لسياسة القتل بحق النساء".

وطالب الدول العظمى ومنظمة الأمم المتحدة لوقف العنف والقتل بحق النساء وتقديم القتلة إلى محكمة العدالة والمحكمة العليا، مؤكداً "سنكمل مسيرتنا وطريقنا لتحرير المرأة، ونبارك مقاومة النساء في إيران وشرق كردستان".

وانتهت الفعاليات في مقاطعة الحسكة، بإحراق النساء أغطية الرأس، تضامناً مع النساء في روجهلات كردستان وإيران.

(كروب/أم)

ANHA