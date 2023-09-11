​​​​​​​خلال عزاء مقاتل كريلا: سيُهزم العدو أمام بطولات قواتنا

نصب مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، خيمة عزاء المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) شورش برخدان، أمام منزل ذويه في القسم الشرقي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وتوافد الأهالي وأعضاء وعضوات وإداريو وإداريات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي إلى الخيمة لتقديم واجب العزاء.

"سنكمل مسيرتهم"

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في خط الشهيد روكان زردشت في حي الأشرفية، روجدا منان، كلمة أثنت خلالها على تضحيات الشهداء وأكدت "شهداؤنا قدموا أرواحهم؛ لننعم بالحرية والديمقراطية والسلام".

شددت روجدا على ضرورة رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأضافت: "بعد كل هذه التضحيات من الشهداء علينا أن نكون أهلاً لهم، ونكمل مسيرتهم البطولية لترقد أرواحهم بسلام".

"سنحمل سلاحه"

أما الإداري في خط الشهيد روبار قامشلو، سليمان عارف، فأكد: "نتقاسم مع ذوي الشهيد آلامهم وأحزانهم ونؤكد مع وجود أبطال كالشهيد شورش ستبقى رايتنا مرفوعة ولن ينال العدو منّا بل سيُهزم أمام قواتنا".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد شورش برخدان وترديد "الشهداء خالدون".

(ن ش/ف)

ANHA