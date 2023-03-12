​​​​​​​خلال استذكار شهداء 12 آذار في تل حميس: نحن شعب لن يقدر أحد على تفرقته  

تجمع العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والقوات العسكرية في مزار الشهداء الواقع غربي ناحية تل حميس لاستذكار شهداء مجزرة وانتفاضة 12 آذار في قامشلو.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، غالب السعدون، كلمة استذكر فيها شهداء مجزرة وانتفاضة 12 آذار خاصةً، وشهداء الحرية في شمال وشرق سوريا عامةً، وقال: "انتفاضة 12 آذار هي الانتفاضة الحقيقية الممهدة لثورة شمال وشرق سوريا التي حققت ما نطمح إليه من كرامة للإنسان والديمقراطية التي يسعى إليها الشعب الذي كان مستعبداً من قبل النظام البعثي".

وتابع: "من خلال الانتفاضة كشف النظام البعثي عن حقيقة العنصرية التي يمارسها بحق الشعب الكردي، ولم يكتفي بقتل الشبان الكرد بل زاد من حقده وزرع الفتن بين الشعبين العربي والكردي، لتفكيك النسيج المترابط للشعبين الذين كانا وما زالا شعباً واحداً لم ولن يقدر أحد على تفرقته".

وأكد السعدون على فشل جميع المخططات التي تحاك ضد شعب شمال وشرق سوريا، موضحاً بالقول: "اليوم باتت جميع الشعوب العربية والكردية والسريانية وجمع الطوائف المتعايشة في شمال وشرق سوريا على وعي تام لما يجري من حوله من مخططات وسياسات قمعية تحاك تجاه هذه الشعوب، وتهدف إلى ضرب اللحمة الوطنية بينهم".

واختتم حديثه بالقول: "نحن شعب شمال وشرق سوريا سنعمل بكل ما نستطيع لإفشال مخططات النظام البعثي والنظام التركي الذي يعد شبيهاً للنظام البعثي بجميع الأساليب الوحشية البربرية، وسنكون متراصين ومتكاتفين تجاه القوى الساعية لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

(م ح/ د ع)

ANHA