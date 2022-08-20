​​​​​​​خلال أسبوع.. استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقتها يختطفون 9 مواطنين ويغتصبون شابة

ارتكب مرتزقة الاحتلال التركي خلال الأسبوع المنصرم، عدة جرائم أبرزها اغتصاب المواطنة "س س د" من قرية باصوفان التابعة لناحية شرا من قبل مرتزقة "فيلق الشام" ولا يزال مصيرها مجهولاً.

أكدت مصادر أن استخبارات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها اختطفوا خلال الأسبوع المنصرم 9 مواطنين، بينهم امرأتان من قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

ففي ناحية جندريسه اختطف 4 مواطنين وهم: رياض أكرم شيخ (34 عاماً)، وحميد نورس إسماعيل (24 عاماً) اسم الأم فاطمة من قرية كورا، وخليل رياض (30 عاماً) اسم الأم كوثر من قرية برجكه، وحسن أحمد حسين (30 عاماً)، اسم الأم نسرين من قرية رمادية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وبحسب مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، فإن مرتزقة "فيلق الشام" وبزعامة المرتزق "محمد أحمد علي الملقب بـ "أبو جعفر" اختطفوا المواطنة "س س د" (22 عاماً) واغتصبوها ولا يزال مصيرها مجهولاً.

وفي ناحية شرا اختطفت الاستخبارات التركية، المسنة عواش حسين من أهالي قرية دير صوان، وأطلقت سراحها بعد ثلاثة أيام بعد دفع ذويها مبلغ 2000 ليرة تركية كفدية مالية، كما اختطفت دورية مشتركة من مرتزقة "الشرطة المدنية" والجبهة الشامية المواطن محمد عزت خليل من قرية معرسكه، والذي اختطف في وقت سابق وأطلق سراحه بعد ذويه مبالغ مالية كبيرة.

واختطف مرتزقة "الشرطة المدنية" في ناحية شيه مواطنين اثنين وهما: علي حسين علي (27 عاماً) اسم الأم ميساء، ووائل صبحي الأحمد (31 عاماً) اسم الأم بيريفان، بالإضافة إلى اختطاف المواطن مرهف الهوى من مدينة عفرين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وحسب مصادر محلية وبتاريخ 17 آب الجاري، مددت المحكمة التركية في مدينة عفرين حكم المواطن راغب أحمد علو (34 عاماً) اسم الأم حميدة من 3 إلى 12 عاماً.

وكان المواطن راغب قد عاد إلى مدينة عفرين في تموز العام المنصرم واختطفه مرتزقة "الجبهة الشامية" وسلموه إلى الاستخبارات التركية ويُسجن في سجن موراته التابعة لمدينة عفرين وحكم عليه آنذاك بالسجن 3 سنوات.

وأفادت مصادر محلية أنه بتاريخ السبت 13-8-2022 قطع مرتزقة "المعتصم" أشجار الزيتون الواقعة على أطراف حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين المحتلة.

إلى جانب ذلك، أفادت مصادر محلية أخرى بإقدام مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي على قطع "15" شجرة زيتون من نوع الخلخالي في قرية ترندة التابعة لعفرين المحتلة.

وفرض مرتزقة "العمشات" إتاوات على موسم الجوز في ناحية ماباتا قدرها 1000 ليرة تركية عن كل أرض.

أفاد مصدر محلي بأن مرتزقة "محمد الفاتح" المدعومين من منظمة قطرية يبنوا مسجداً جديداً في قرية كوركا التحتاني في ناحية ماباتا وذلك بعد الانتهاء من بناء آخر في قرية كوركا الفوقاني، ويأتي كل هذا في إطار التغيير الديمغرافي الذي يمارسه المحتل التركي.

مع العلم أن المسافة بين المسجدين لا يتعدى الكيلو متر، حيث تم بناؤه سابقاً من قبل المرتزقة ذاتهم بتمويل منظمة خليجية.

يذكر أن عدد المساجد التي تم بناؤها من قبل الاحتلال التركي منذ احتلال عفرين بلغ 24 مسجداً توزعت على قرى ونواحي المدينة، وأن معظم القرى التي بني فيها إيزيدية، بالإضافة إلى إجبار الإيزيديين على الذهاب إلى المساجد وإقامة الصلاة فيها.

(ف)

ANHA