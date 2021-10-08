​​​​​​​خلال أسبوع.. 200 غارة روسية على البادية تقتل وتصيب 44 مرتزقاً من داعش

ويتواصل القصف الجوي المكثف من قبل الطيران الروسي على مناطق انتشار مرتزقة داعش ضمن البادية، إذ شنت ما لا يقل عن 200 غارة جوية منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الضربات الروسية كل من محيط آثريا والرصافة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، ومنطقة السخنة وريف تدمر ومناطق أخرى في بادية حمص الشرقية، بالإضافة لمواقع في بادية دير الزور.

وأدت تلك الغارات إلى مقتل 17 مرتزق من داعش وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1570 قتيلا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 153 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات للمرتزقة، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1067 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(د ع)