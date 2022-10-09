​​​​​​​خلال عمليات ردع لقوات تحرير عفرين: مقتل 5 من شرطة الفرق الخاصة للاحتلال التركي ومرتزق

كشفت قوات تحرير عفرين خلال بيان كتابي، نتائج عمليات الردع التي نفّذتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في كلّ من منطقتي مارع والباب المحتلتيْن وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

جاء في نصّه:

"نستمر بتنفيذ عمليات الردع ضدّ الهجمات التي يشنّها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا. فقد نفّذت في الأول والرابع من شهر تشرين الأول الجاري عّدة عمليات ردع في مناطق الباب، مارع وشيراوا.

إذ تمّ في الأول من تشرين الأول الجاري تنفيذ عملية ضدّ قاعدة لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب. مما أسفر عن مقتل 5 أعضاء من جيش الاحتلال التركي (POH) وإصابة عددٍ آخر منهم. بالإضافة إلى تدمير عربةٍ مصفحة.

في الرابع من شهر تشرين الأول الجاري، أسفرت عملية قنص نفّذتها قواتنا في منطقة مارع عن إصابة مرتزق. كما أسفرت عملية قنص أخرى تمّ تنفيذها في منطقة شيراوا في اليوم ذاته عن مقتل مرتزق آخر.

وقد أسفرت هذه العمليات عامةً عن مقتل 5 من أعضاء (POH) وإصابة عدد آخر منهم، بالإضافة إلى مقتل مرتزقٍ وإصابة آخر".

(ر)