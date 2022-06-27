​​​​​​​خلال عمليات الكريلا لإحياء يوم الفدائية: مقتل 26 من جنود الاحتلال التركي

قال بيان قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) إن "مقاتلي كريلا حرية كردستان يقاومون بشكل فدائي، ويوجهون ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي، وينفذون عمليات موسعة إحياءً ليوم الفدائية الذي يصادف لـ 30 حزيران".

وأكدت القوات في بيانها الكتابي الصادر اليوم الإثنين، أن عملياتهم التي نفذوها بروح البطولة الآبوية أسفرت عن مقتل 26 من جنود الاحتلال التركي، وتدمير نظام كاميرا رصد وخيمة عسكرية وموقع للاحتلال، بالإضافة إلى الاستيلاء على نظام كاميرا رصد آخر.

الجدير بالذكر أن الـ 30 من حزيران يعتبر يوم الفدائية نسبة للعملية الفدائية التي نفذتها القيادية زيلان (الاسم الحقيقي زينب كناجي) ضد جنود جيش الاحتلال التركي في ديرسم في عام 1996.

(س ر)