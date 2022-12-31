جاء ذلك خلال بيان كتابي للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت، جاء فيه:

" تواصل قواتنا بمشاركة قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي العمليات الاستباقية لملاحقة خلايا داعش وتدمير أوكارهم في منطقة تل حميس والهول شمال وشرق سوريا، ومن ضمن ذلك، ألقت قواتنا القبض على 32 مرتزقاً في الريف الغربي لتل حميس ثلاثة منهم كانوا على لائحة العناصر المرتزقة المطلوبة للقضاء والتي أدت مهام الاستطلاع للتنظيم الإرهابي خلال الفترة الماضية.

في اليوم الثالث للعملية، اتسعت دائرة الملاحقة الأمنية لتشمل بلدة تل براك، بعد تلقي المعلومات حول تحركات مشبوهة للخلايا الإرهابية ومحاولتها الفرار من المنطقة، حيث لاحقت قواتنا ثلاثة إرهابيين فروا من أوكارهم باتجاه منازل المدنيين شرق البلدة، وتمّ طردهم من قبل الأهالي ورفضوا استقبالهم، وتمّ القبض عليهم من قبل القوّات.

وخلال عمليات التدقيق الأمني في اليوم الثالث للعملية، ضبطت القوات المشتركة ألبسة عسكرية غير مصرّحة وأخرى شبيهة بها، كانت عناصر الخلايا الإرهابية تستخدمها بهدف التمويه.

كما قبضت القوات على 6 مرتزقة من الذين عملوا في الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية وتأمين المواد اللوجستية لهم.

وتواصل القوات عملياتها النوعية في بلدة تل براك وأريافها، وكذلك في ريف تل حميس، ضمن الإجراءات الأمنية للتخلص من بقايا الخلايا المرتزقة التابعة لداعش.

وخلال سير عمليات التحقيق الأولية مع العناصر الإرهابية، ثبتت محاولات تلك العناصر استغلال منطقتي تل حميس وتل براك للحفاظ على خطوط الدعم الخارجية من مناطق خارج نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

(ل م)