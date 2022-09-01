​​​​​​​خلال الساعات القادمة.. بيان مهم من قبل قوى الأمن الداخلي

أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في الـ 25 من شهر آب المنصرم في مخيم الهول المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن. وتتواصل الحملة حتى هذه اللحظة بحذر ودقة شديدين.

وأسفرت الحملة حتّى الآن عن اعتقال عدد من أعضاء خلايا داعش النائمة وعدد من المشتبهين. والعثور على عدد من أدوات القتل والتعذيب، الهواتف النقالة، والأجهزة اللوحية وعلب ذخيرة سلاح من نوع M-16 ونقود ووثائق لداعش، إضافة إلى أزياء عسكرية وأدوات أخرى عديدة مخبأة تحت الأرض. كما أسفرت عمليات البحث في قطاعات المخيم عن العثور على عدد من الخنادق والحفر وجرى ردمها وتمت أيضاً إزالة عدد من الخيم. وأيضاً تمت مصادرة العديد من الدراجات التي يُمنع استخدامها داخل المخيم.

ويُشار إلى أن قوى الأمن الداخلي ستصدر خلال الساعات القادمة بياناً تكشف فيه حصيلة أسبوع من المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن، وفقاً لما نقلته مراسلتنا عن مصدر أمني.

(ر)

ANHA