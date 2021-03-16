​​​​​​​خلال المطالبة بالكشف عن صحة القائد أوجلان: الصمت الدولي يفتح المجال لتركيا لانتهاكات أكبر

بيان لجنة حرية القائد قرأه الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في منبج، وذلك في الملعب البلدي وسط المدينة،

في حين قرأت بيان نساء منبج عضوة مركز دراسات الجنولوجيا في منبج، ميرفت الحمد، بحضور عدد من نساء منبج.

وطالب البيانان بالكشف عن وضع القائد بعد ورود أنباء عن تدهور حالته الصحية والسماح بدخول منظمات وفرق طبية للوقوف على حالته وعلاجه.

كما طالب البيانان، بناء على نصوص القوانين الدولية التي تشدد على المعاملة الإنسانية للمعتقلين السياسيين، بفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان والسماح لأسرته ولمحاميه بزيارته ولقائه للاطمئنان أكثر عن حالته الصحية.

وشدد البيانان على "أن الصمت الدولي على انتهاكات الدولة التركية وممارساتها هو تأييد لانتهاك معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي ويفتح المجال أمام الانتهاكات أكبر".

وبعد الانتهاء من إلقاء البيان، نُظمت مسيرة انطلقت من الملعب البلدي وصولًا إلى دوار الميزان غرب المدينة، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة القائد، وتطالب بالكشف عن صحة القائد.

(كروب/ مـ)

ANHA