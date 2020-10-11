​​​​​​​خلال المراسم.. هفرين خلف أيقونة النساء

أقيمت المراسم بالتنسيق مع مجلس المرأة السورية، وبحضور ممثلات عن مجلس المرأة السورية وحزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة وأريافها.

خلال المراسم، وقفن دقيقة صمت، بعدها استذكرت نائبة رئيس حزب سوريا المستقبل (فرع الرقة) زليخة عابدي مقتطفات من حياة الشهيدة هفرين خلف إلى حين انخراطها في المجال السياسي، وبالتحديد حزب سوريا المستقبل التي أرادت من خلاله أن ترسي مبادئ التعددية والديمقراطية بعيدًا عن المركزية وبالحلول السلمية على طاولة الحوار السوري- السوري.

وقالت زليخة: المرأة كان لها دور بارز وأساسي في ثورة شمال شرق سوريا حتى سميت بثورة المرأة، مثالها هفرين التي أصبحت أيقونة تشرق على نساء الأرض وقطعت أشواطاً واسعة على درب نضال المرأة ومقاومتها في سبيل حريتها".

فيما أوضحت عضوة مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية سهير السنوح أن هفرين ومن خلال حزبها التي كانت تعمل بها كانت تحمل في داخلها السلام الذي يوحد كل السوريين ويجمعهم إلى طاولة واحدة ضمن أرض واحدة موحدة أرضاً وشعباً كرداً وسرياناً، ولكن ما قامت به الدولة التركية جعل من الثورة نيران اشتعلت بقلوب كل السوريين.

وعاهدت سهير السنوح في سياق حديثها بالنضال على درب هفرين.

بعدها، عرض سنفزيون عن المسيرة النضاليّة للشهيدة هفرين خلف وإشعال الشموع استذكاراً لروحها.

واختتمت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تخلد الشهداء.

(رع /س و)

ANHA