​​​​​​​خلال المراسم الغيابية للشهيد باور كلهات أهالي تربه سبيه يجددون عهدهم بمواصلة النضال

توجه صباح اليوم، أهالي ناحية تربه سبيه إلى قرية مزكفت شمال شرق الناحية، للمشاركة في المراسم الغيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي حسين عواد الجمعة (الاسم الحركي باور كلهات) الذي استشهد أثناء التصدي للهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء، محمد زكي إبراهيم، كلمة تقدم فيها بالعزاء لذوي الشهيد.

وأكد أن امتزاج دماء أبناء المكونات ضد الاحتلال التركي رسالة أنهم موحدون ضد سياسة الإبادة التي يسيّرها ضدهم.

بدوره ألقى القيادي محمد زيدان كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشار من خلالها إلى أن الاحتلال التركي يحاول وبشتى الطرق إبادة شعوب المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي للنيل من الشعوب الأصيلة.

مشدداً على أنهم في قسد مستمرون على عهدهم وملتزمون بحماية الأهالي ووحدة الأراضي السورية.

من جانبه ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الرحيم حسو، كلمة نوه فيها إلى أن ثورة 19 تموز مثال للثورات الإنسانية عبر التاريخ بوحدة المكونات وامتزاج دمائها والتضحيات الكبيرة التي قدمتها من أجل العالم أجمع.

مجدداً العهد بمواصلة النضال حتى تحقيق النصر الكامل، ودحر الاحتلال التركي.

تالياً قرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، ليلقي بعدها خال الشهيد، حسن الصالح، كلمة أكد فيها أنهم قدموا شهيدين في حملات تحرير شمال وشرق سوريا، واليوم يقدمون شهيدهم الثالث.

وقال: "نؤكد أننا ماضون في طريق المقاومة والنضال حتى تحقيق النصر".

(س ر)

ANHA