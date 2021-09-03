​​​​​​​خلال الـ 24 ساعة الماضية 90 غارة روسية على البادية

وقصفت الطائرات الروسية بنحو 90 غارة مناطق في بادية حمص الشرقية مروراً بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد أمس، إلى أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامناً مع تحليق 3 طائرات استطلاع عملاقة في أجواء البادية.

وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 90 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على قواتها وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات حكومة دمشق.

(د ع)