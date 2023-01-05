​​​​​​​خلال اجتماعها السنوي.. أكاديمية المرأة في منبج تؤكد على ضرورة تمكين المرأة فكرياً

وحضرت الاجتماع عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج وريفها، بالإضافة إلى حضور المتدربات ضمن الأكاديمية، وذلك في قاعة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدينة الديمقراطية في منبج وريفها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة؛ صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في منبج وريفها، نقشية خليل، توجيهات القائد بخصوص المرأة.

بدورها، قرأت الإدارية في أكاديمية الشهيدة "زيلان حلب"، سمر العمر، التقرير السنوي وأكدت خلاله أن الأكاديمية افتتحت خلال عام 2022، 7 دورات تدريبية، لـ 315 امرأة، وإعطاء 345 محاضرة، و256 درس من قبل إدارة الأكاديمية، كما قام مجلس تدريب المرأة الذي يتألف من 45 امرأة بإعطاء دروس ومحاضرات في مختلف الأكاديميات وبلغ عددها 344 محاضرة و62 درساً، ليكون المجموع الكلي للمحاضرات والدروس 689 محاضرة و318 درساً.

ثم فتح باب النقاش بين الديوان والمشاركات في الاجتماع حول التركيز على التدريب وانضمام عدد أكبر إلى التدريب؛ لزيادة الوعي وتسلح المرأة بالتدريب لرفع وتيرة النضال والكفاح المرأة، والمطالبة بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

واختتم الاجتماع بعدة مخرجات، أهمها: العمل على تمكين المرأة فكرياً، وتكثيف الجهود والاستمرار على نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والعمل على تكثيف التدريب في المؤسسات والمجالس ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والعمل على زيادة عدد المحاضرات والعمل على تشكيل مجموعات من نساء لقراءة مرافعات القائد عبد الله أوجلان.

(س ع/ف)

ANHA