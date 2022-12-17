​​​​​​​خلال اجتماعات جماهيرية.. أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون على التصدي للاحتلال التركي

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم، في مدينة قامشلو اجتماعاً جماهيرياً لمناقشة آخر التطورات السياسية في شمال وشرق سوريا في ضوء تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على المنطقة إلى جانب تشديدها العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

حضر الاجتماع أهالي الأحياء الشرقية لمدينة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس، وممثلون عن حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، في صالة عفرين في القسم الشرقي لمدينة قامشلو.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمكتب التنظيمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، عبد السلام مصطفى، كلمة تطرق خلالها إلى آخر المستجدات في الساحة السياسية التي تشهدها شمال وشرق سوريا، والعزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي.

شجب مصطفى في بداية حديثه تقاعس المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية في أداء واجبها حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، والسياسات الازدواجية التي تمارسها روسيا وأميركا على شمال وشرق سوريا.

وعن موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) في زيارتها الأخيرة إلى إمرالي وعدم لقائها القائد، أكد مصطفى أن "الغاية من ذلك الموقف المخزي هو إبعاد صوت القائد عن العالم والرأي العام العالمي، وليس لأن القائد أوجلان رفض اللقاء والاجتماع بها، فالعالم يشهد أزمات حادة، والقائد أوجلان صاحب نظرة تحليلية وسيستطيع بصوته إيجاد الحلول ليس للمشاكل في الشرق الأوسط فحسب إنما في العالم كله، لذا لا تريد اللجنة إيضاح شيء عن وضع القائد أوجلان".

شدد عبد السلام مصطفى "على الجميع التحرك وفق حرب الشعب الثورية لتحقيق الانتصار وتحقيق الحرية الجسدية للقائد".

اختتم الاجتماع بترديد المشاركين شعارات "عاشت مقاومة القائد أوجلان"، "لا حياة بدون القائد".

تل حميس

في السياق ذاته، عقد مجلس ناحية تل حميس، اليوم اجتماعاً جماهيرياً، حضره العشرات من وجهاء عشائر المنطقة وأهالي الناحية، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في تل حميس، وذلك في مبنى المركز الثقافي في الناحية.

بدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية بمقاطعة قامشلو، حسن محمد علي، كلمة أكد فيها على ضرورة العمل لوضع الملف السوري على الطاولة الدولية لإيجاد حل لأزمة البلاد.

وبين أن دولة الاحتلال التركي تسعى للقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الذي أصبح نموذجاً يحتذى به.

وشدد حسن على ضرورة التكاتف لمواجهة المخططات المعادية لنهج الأمة الديمقراطية، وتابع "مشروع الأمة الديمقراطية كان ولا زال الحل الوحيد لسوريا ديمقراطية تتشارك بإدارتها جميع المكونات".

(ف)

ANHA