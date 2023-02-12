​​​​​​​خلال اجتماعات.. أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون على النضال حتى تحرير القائد أوجلان

مع اقتراب الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية بحق القائد عبدلله أوجلان، عقد كل من مؤتمر ستار في قامشلو ومجالس نواحي مقاطعة قامشلو (تربه سبيه – ديرك)، اليوم الأحد، سلسلة اجتماعات ومحاضرات منفصلة لأهالي مدن ونواحي المقاطعة.

في هذا السياق، نظم مؤتمر ستار بالحي الغربي في مدينة قامشلو، محاضرة للتعريف بمضمون المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان واختطافه، 15 شباط 1999. حضرها العشرات من أهالي الحي الغربي، وذلك في مركز كومين الشهيد مصطفى.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة مؤتمر ستار، رومدينة بشير، عن مراحل التحضير للمؤامرة بحق القائد أوجلان والقوى المشاركة خلالها، وعاهدت على تصعيد النضال حتى تحرير القائد أوجلان جسدياً.

تربه سبيه

وعقد مجلس ناحية تربه سبيه، اجتماعاً لأهالي الناحية والقرى التابعة لها، وذلك في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الإداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة قامشلو محمد خليل، كلمة أوضح خلالها أن المؤامرة التي أحيكت بحق القائد أوجلان؛ تمت باتفاق دولي، واعتبر " المؤامرة امتداد للمؤامرات السابقة ضد شعوب المنطقة وثوراتها".

ولفت " الاحتلال التركي كان يراهن على أنه ومن خلال اعتقال القائد أوجلان يستطيع النيل من إرادة الشعب الكردي ومكونات المنطقة ووقف التيار الفكري لثورة التحرر الكردستاني، غير أن القائد أوجلان ومن خلال فلسفته أفرغ المؤامرة من محتواها".

وأكد المشاركون في الاجتماع، أن المؤامرة الدولية استهدفت جميع الشعوب والمكونات في شخص القائد أوجلان ويجب تصعيد النضال؛ لتحريره جسدياً.

وفي الختام، عرض سنفزيون، يتضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المؤامرة التي حيكت ضده.

ديرك

فيما توجه العشرات من أهالي ناحية ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف إلى ملعب كورنيش المغلق، للانضمام إلى الاجتماع المنظم من قبل مجلس ناحية ديرك عن أبعاد المؤامرة الدولية.

وسط رفع العشرات من صور القائد أوجلان المكتوب عليها لا حياة بدون القائد، وقوف المشاركون في الاجتماع دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس ناحية ديرك، روبار علي، كلمة بيّن فيها أن " تاريخ 15 شباط هو تاريخ أسود لشعب كردستان والعالم ويجب تحليل هذه المؤامرة بشكل جيد وتحليلها وربطها مع يومنا الحالي وتأثيرها على الأحداث الجارية".

وأشاد روبار بفكر وفلسفة القائد أوجلان، ونوه " فكر وفلسفة كافحت في سبيل تحقيق العدالة والحرية لجميع الشعوب وعززت من مفهوم التعايش المشترك وأخوة الشعوب"، وتابع: "لأننا نعلم جيداً أن فكر القائد هو الخلاص للشعوب علينا ترسيخ فلسفته بشكل أمتن خلال ثورة شمال وشرق سوريا ".

مشدداً "الشعوب ستستمر في الكفاح والمقاومة حتى تحرير القائد جسدياً".

(كروب/آ)

ANHA