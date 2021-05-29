​​​​​​​خلال اجتماع...أمّهات الكريلا بناحية شيران يستنكرن الهجمات التركيّة على الكريلا

وعقد الاجتماع بحضور العشرات من أمهات الكريلا في مدرسة أرسلاطاش الثانوية في بلدة شيران بكوباني.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها حديث عضوة منسقية مؤتمر مؤتمر ستار في إقليم الفرات رابرين كوباني التي أشارت إلى أنّ: "الحرب التي تشنّ على مناطق الدفاع المشروع هذه المرّة مختلفة تماماً؛ لأنّها تهدف إلى إنهاء حركة حرية كردستان؛ لأنّهم يعلمون بأنّها السبيل الوحيد لحرية كردستان".

وأضافت قائلة: "القائد أوجلان هو غاية الهجمات التركية لأنّه من أعطى فكر حرية كردستان للشعب الكردي، وهو من وقف في وجه الظلم والاضطهاد، لذا حاكوا ضدّه المؤامرة، واعتقلوه في سجن إمرالي، ومن ثمّ فرضوا عليه العزلة المشدّدة".

وبيّنت رابرين: "أنّ هذه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هي كالمؤامرة التي حيكت ضدّ القائد في عام ١٩٩٩، وأنّ الهدف من اجتماعنا هذا، هو توضيح أنّ هذه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هي مؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان وحركة حرية كردستان والكريلا، وهدفها احتلال كردستان وتقسيمها من جديد".

وتابعت رابرين: "نحن الآن في حرب عالمية ثالثة، وهدفها إبادة الشعب الكردي". مؤكّدة رابرين في ختام حديثها على: "دعم ومساندة مقاومة الكريلا، وعلى كافّة الشعب الكردي أن يكون واعياً لمخططات العدو التركي التي تهدف لإبادة الشعب الكردي كافة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، أدلت أمّهات الكريلا في ناحية شيران بياناً بصدد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، قرئ من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون.

استنكرت أمّهات الكريلا في بداية البيان هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع التي تهدف إلى إبادة الشّعب الكردي.

وأكّدن دعمهن لمقاومة الكريلا، وأنّهن سيساندن أبناءهنّ حتّى تحقيق النصر.

وناشدن في ختام البيان: "المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بكسر حاجز الصمت والوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع".

(م ع/إ)

ANHA