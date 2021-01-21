​​​​​​​خلال اجتماع...أهالي هجين ينتخبون رئاسة مشتركة جديدة لمجلسهم

وحضر الاجتماع الذي عقد في مجلس الشعب في هجين بريف دير الزور الشرقي إلى جانب أهالي البلدة، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، وأعضاء من المؤسسات التابعة لمجلس دير الزور المدني العاملة في الريف الشرقي، وأعضاء المجالس المحلية التابعة لمجلس شعب هجين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تطرق نائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني عبد الرزاق الرحيم إلى أسس تشكيل المجالس ودور الشعب وهيكليتها التنظيمية وأهدافها ومهامها.

وقال إن المجالس هي ليدير الأهالي أمورهم بأنفسهم وتوفر الخدمات لهم وفق مبدأ الإدارة الذاتية.

ليتم بعدها فتح باب التصويت لانتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس شعب هجين.

وتم انتخاب كل من صلاح السلمان وعايدة الجولان كرئاسة مشتركة وأدّيا القسم على القيام بالمهام الموكلة إليهما وفق أسس الأمة الديمقراطية.

ويذكر أن مجلس الشعب في هجين يخدم أهالي المنطقة الممتدة من أبو حمام وحتى الباغوز في أقصى ريف دير الزور الشرقي، وتتبع له عدة مكاتب ولجان.

(ف ع / م)

ANHA