​​​​​​​خلال اجتماع جماهيري لمناقشة العقد الاجتماعي.. أهالي كركي لكي يشيدون بالبند المتعلق بالرقابة

عقدت لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، صباح اليوم، اجتماعاً جماهيرياً مع مكونات ناحية كركي لكي وقراها التابعة لمقاطعة قامشلو، لمناقشة وشرح مسوّدة العقد والاستماع إلى مقترحات الأهالي، وذلك في مقر نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة للناحية.

وللخروج بصياغة نهائية للعقد قبل المصادقة عليه، تعقد اللجنة المصغرة لصياغة العقد اجتماعات جماهيرية مع شرائح المجتمع المختلفة، بدأت عقب الانتهاء من صياغة المسوّدة في الـ 12 من شباط/ فبراير العام الجاري.

الاجتماع الجماهيري في كركي لكي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت مسوّدة العقد الاجتماعي المؤلفة من 99 مادة من قبل أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي (سيهانوك ديبو، وقحطان الدهام).

بعدها فتح باب النقاش أمام الأهالي، إذ أشاد المشاركون بالبند المتعلق بالرقابة والمحاسبة وشددوا على ضرورة تطبيقه، إلى جانب النقاش والاستفسار عن آلية سير الانتخابات.

واختتم الاجتماع بتدوين مقترحات وملاحظات أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها حول مسوّدة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وذلك لدراستها في اجتماع اللجنة الموسّعة لصياغة العقد.

(ك-ع/آ)

ANHA