​​​​​​​خلال اجتماع جماهيري في الحسكة: سياسات الديمقراطي الكردستاني خيانة علانية للشعوب الكردستانية

وجاء ذلك خلال تقييم للمشاركين في الاجتماع الجماهيري الذي عقده مجلس عوائل الشهداء، اليوم الإثنين، بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأهالي مدينة الحسكة، في سياق الاجتماعات الجماهيرية التي من المقرر أن تنطلق في عموم شمال وشرق سوريا، لشرح آخر التطورات السياسية والعسكرية على الساحة الكردستانية، في ضوء استعدادات الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمهاجمة مناطق الدفاع المشروع.

حضر الاجتماع الجماهيري الذي عقد في قاعة مركز سردم الثقافي، بمدينة الحسكة العشرات من أهالي المدينة، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والتنظيمات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شرح عضو منسقية مجلس مقاطعة الحسكة، باور محمد، مستجدات الوضع السياسي في العالم وما تشهده الساحة الكردستانية، كما تطرق إلى الصراعات المستمرة لتحقيق مصالح القوى الاستعمارية التي لا تدخر جهداً في البحث عن استراتيجيات خلق الهوة بين الشعوب وتفريقها واضطهادها.

وأشار إلى كيفية اعتماد القوى المهيمنة على أطراف داخلية لتحقيق مآربها على حساب الشعوب، غير آبهة لإرادة هذه الشعوب وطموحاتها وتطلعاتها، مستشهداً بما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في باشور كردستان ضد الشعب الكردي والشعوب المتعايشة على جغرافية باشور، مبيّناً أن ممارسات هذا الحزب "لا تتماشى سوى مع مصالح أعداء الكردستانيين".

كما وصف باور محمد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة العلانية لقضية وتطلعات الشعب الكردستاني، لا سيما بعد تحضيره واستعداده للمشاركة في هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، ودخوله في اتفاقيات مع حكومة بغداد ضد الإيزيديين، ومشاركته في بناء الجدار الفاصل بين شنكال وروج آفا.

وقال: "الديمقراطي الكردستاني يستعد للمشاركة في هجوم الاحتلال التركي لمهاجمة أبنائنا من الكريلا أبطال الكرد في جبال كردستان، بعد مشاركته غير المباشرة في هجمات الاحتلال التركي خلال العام الماضي والتي تكللت بالفشل الذريع، كما يشارك الديمقراطي الكردستاني في بناء الجدار الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، كل هذا يوضح مساعيه".

وحذر باور محمد من مغبة خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني للشعب الكردستاني وتداعياتها الخطيرة على مستقبل شعوب كردستان، حيث ستساهم في احتلال كردستان وفي إبادة شعوبها، وصهر ثقافتهم، والقضاء على مكتسباتهم المتحققة، داعياً الديمقراطية العدول عنها.

وقال: "على حكومة باشور كردستان والديمقراطي الكردستاني أن يخجلوا من تحركاتهم وخيانتهم لشعبهم، والرجوع عن هذه الممارسات الخطيرة التي لها تداعيات خطيرة على مستقبل شعوب كردستان، وعوضاً عن ذلك عليهم التنديد بالممارسات الإجرامية لدولة الاحتلال التركية بحق الكرد".

من جانبهم تطرق المشاركون في الاجتماع من خلال نقاشاتهم إلى الوثائق التي كشفت كيفية اختلاس أفراد من عائلة البرزاني الأموال العامة في باشور كردستان، من أجل مصلحتهم الشخصية والحزبية على حساب الشعب الكردستاني ومصالحه.

وأكد المشاركون على ضرورة اتخاذ المجتمع الكردستاني موقف صارم حيال ما يسعى إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعوا إلى الضرورة بمكان الانتفاض في وجه سياساته حتى إفشالها.

هذا ومن المقرر أن تستمر مثل هذه الاجتماعات في الانعقاد حتى تشمل كافة مدن ونواحي مقاطعة الحسكة، حيث ستتزامن مع اجتماعات مماثلة في عموم شمال وشرق سوريا، وذلك بحسب اللجنة التحضيرية للاجتماعات الجماهيرية في مقاطعة الحسكة.

(أم)

ANHA