​​​​​​​خلال 9 أشهر.. الجفاف يتسبب بنفوق مئات الحيوانات البرية في كينيا

وحسب تقرير لوزارة السياحة الكينية، فقد أحصى "حراس خدمة الحياة البرية" وفرق البحث نفوق، 205 فيلاً و 512 من حيوانات النوثيتل الإفريقية و 381 حماراً وحشياً و 51 جاموساً و12 زرافة، خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيراً إلى أن الجفاف أثر سلباً على الحيوانات العاشبة وخاصة الحيوانات البرية.

وتسببت المواسم المتتالية التي يقل فيها معدل تساقط الأمطار عن المتوسط في تجفيف مجاري الأنهار وتدمير الأراضي العشبية في محميات الصيد، وفقاً لوزارة السياحة الكينية.

وجاء في التقرير الذي نقلت مضامينه "سي إن إن"، أن النظم البيئية الأكثر تضرراً، تعد موطناً لبعض المتنزهات والمحميات الوطنية الأكثر زيارة في كينيا، بما في ذلك مناطق أمبوسيلي وتسافو ولايكيبيا-سامبورو".

وخلال إصدار التقرير، كشفت وزيرة السياحة والحياة البرية والتراث الكينية، بينينا مالونزا، عن اتخاذ خطوات لإنقاذ حياة الحيوانات بما في ذلك حفر الآبار ونقل المياه إلى أحواض المياه الجافة والسدود.

وتابعت المسؤولة الكينية: "تسبب الجفاف في نفوق الحياة البرية، ومعظمها من الأنواع العاشبة".

وأضافت إن "الوفيات نشأت بسبب استنزاف الموارد الغذائية ونقص المياه". وحسب الوزارة، لم يتبق في كينيا سوى 36 ألف فيل العام الماضي.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهر تموز/ يوليو الماضي، قال السكرتير السابق للحكومة الكينية لشؤون الحياة البرية والسياحة نجيب بالالا، إن تغير المناخ يقتل الآن عدداً من الأفيال يساوي 20 ضعف عدد الأفيال المقتولة بسبب الصيد الجائر.

وأفادت تقارير صادرة عن برنامج الغذاء العالمي، أن الجفاف الذي طال أمده عبر القرن الإفريقي خلال المواسم الأربعة الأخيرة، تسبب في تضرر حوالي 18 مليون شخص من نقص الغذاء في الصومال وإثيوبيا وكينيا.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الجفاف هو الأطول في المنطقة منذ أربعة عقود.

(د ع)