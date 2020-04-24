يستمر الاحتلال التركي بحشد آليات عسكرية إلى الأراضي السورية، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدداً من الآليات التركية دخلت الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو "المواقع والنقاط التركية" في المنطقة.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط المنصرم وحتى الآن، إلى أكثر من 6215 شاحنة وآلية عسكرية للاحتلال التركي التي دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و ”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وبحسب إحصائية المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد جنود الاحتلال التركي الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط المنصرم وإلى الآن إلى 10300 جندي تركي.

(آ س)