​​​​​​​خلال 24 ساعة.. مسلحون مجهولون يستهدفون 5 حواجز لقوات دمشق في درعا

استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الثقيلة، حاجز لقوات حكومة دمشق في محيط بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، عمد مسلحون مجهولون إلى استهداف مبنى بلدية تسيل في ريف درعا الغربي بالرشاشات، ويتمركز في المبنى عناصر تابعون "للأمن العسكري"، دون معلومات عن خسائر بشرية، وهو خامس استهداف لنقاط وحواجز قوات حكومة دمشق بريف درعا خلال ساعات قليلة.

المرصد السوري أشار أمس إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة المتوسطة حاجزاً للفرقة 15 العسكرية التابعة لقوات حكومة دمشق، بالقرب من جسر بلدة صيدا في ريف درعا الجنوبي، تزامناً مع استهداف مماثل لحاجز المشفى أيضاً.

كما هاجم مسلحون محليون الحاجز الرباعي التابع للمخابرات الجوية على مفرق بلدة المسيفرة شرق درعا، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 340 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 289 شخصاً، هم: 140 من المدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال، و 124 من العسكريين تابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و14 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق من داعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

(ش ع)