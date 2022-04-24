بعد إعلان النفير العام من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 23 من الشهر الجاري، أطلقت مساء اليوم، حركة الشبيبة في مدينة الحسكة، حملة فعاليات متتالية ضمن "خيمة المقاومة"، لرفع سوية النضالية ومساندة ودعم مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التركي.

ويستمر جيش الاحتلال التركي بمشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني بشن هجماته على مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 17 من الشهر الجاري.

وزينت "خيمة المقاومة"، التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة، تحت شعار، " في عام الانتصار انضموا إلى مقاومة الحرية" و" الشبيبة فدائيون القائد أوجلان"، الواقعة في حديقة تل حجر بمدينة الحسكة، بصور القائد عبدالله أوجلان، وصور الشهداء والرموز الكردية وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

وخلال فعالية "خيمة المقاومة"، علقت لافتات عدة، كتبت عليها، " بالحرب الشعب الثورية مزق الخيانة والاحتلال"،" حزب العمال الكردستاني يناضل للإنسانية لا للإرهاب".

وشارك في "خيمة المقاومة "، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، والتي تتضمن فعاليات عدة ضمنها، في يومها الأول، العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي وهيئة الزراعة ومديرية التموين في مدينة الحسكة.

وبدأت الفعالية المنددة بهجمات الاحتلال التركي بمشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، بالوقوف المشاركين دقيقة صمت، من ثم هنأ عضو مجلس العام لحزب اتحاد الديمقراطي، مصطفى أحمد، مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التركي بمشاركة قوات حزب الديمقراطي الكردستاني، خلال كلمة له ضمن الفعالية.

وكما استذكر أحمد كافة شهداء الحرية بمناسبة حلول عيد الشهداء المصادف 25 نيسان، وبحلول ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن عام 1915، بحق المكون الأرمني.

قائلاً، " ليس من باب الصدفة هجمات الاحتلال التركي بمشاركة قوات حزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، بل هدفهم إبادة شعوب كردستان والقضاء على إرادتهم وإدارتهم الديمقراطية".

كما قدمت حركة الشبيبة الثورية السورية، عرض سنفزيون تتضمن بعض المقتطفات من أقوال عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني مراد قريلان، حول أهداف وأطماع دولة الاحتلال التركي ومشروعه الاحتلالي في كردستان، مسلطاً الضوء على مشاركة حزب الديمقراطي مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على جبال كردستان.

وعلى هامش الفعالية، اجرت وكالتنا لقاءً مع الإدارية في اللجنة التحضيرية للفعالية، سما ديرسم، اوضحت إلى أن الهدف من إعلان النفير العام وتنظيم فعالية خيمة المقاومة، هو مساندة ودعم مقاوم الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

مشيرةً، " حريتنا مرتبطة بحرية مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وان الهجمات ليست فقط على كريلا التي تقاوم من اجل حرية شعوب كردستان، بل تشملنا ايضاً".

وناشدت الإدارية في اللجنة التحضيرية للفعالية، سما ديرسم، في نهاية حديثها، كافة الشبيبة في اجزاء كردستان بالانضمام إلى الحملة التي تنادي بحرية الشعوب والوقوف بجانب الكريلا من أجل حماية مكتسبات كردستان، قائلة: "على حزب الديمقراطي الكردستاني الكف عن سياستها التي تندرج تحت نهج الخيانة".

وسجل العشرات من شبيبة مدينة الحسكة، في نهاية اليوم الأول من فعالية "خيمة المقاومة"، أسماءهم لمساندة مقاومة مقاتلي الدفاع المشروع بكافة السبل المتاحة استجابة للنفير العام، والوقوف إلى جانب مقاومة الكريلا.

وانتهت الفعالية في يومها الأول بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان، ومقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع المشروع.

(ب ر/ل)

ANHA