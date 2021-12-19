​​​​​​​خلافات وانشقاقات ضمن صفوف مرتزقة تركيا

ووفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن خلافات داخلية نشبت بين أروقة مرتزقة "أحرار الشرقية" المدعوم من قبل الاحتلال التركي.

وأشار إلى أن تفاصيل هذه الخلافات بين قياديي مرتزقة تركيا باتت تطفو على السطح للعلن، حيث أعلن مرتزقة "لواء المنتصر" المنضوي ضمن مرتزقة "أحرار الشرقية" انشقاقه عنهم ونشر بياناً رسمياً بذلك.

ويضم مرتزقة "أحرار الشرقية" نحو 2500 مرتزق، غالبيتهم من أبناء المنطقة الشرقية لسوريا، يعد من أبرز المجموعات المرتزقة لدى تركيا ويضم قياديين كانوا سابقاً من مرتزقة داعش وبعضهم من الجنسية العراقية.

وفي تموز/ يونيو 2021، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعة لتركيا لارتكابها جرائم بحق المدنيين، كما فرض عقوبات على اثنين من قادة المرتزقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية: "لقد ارتكب أحرار الشرقية العديد من الجرائم ضد المدنيين، لا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة، وضم التنظيم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى صفوفه. إن هذه الأعمال المروّعة تفاقم من معاناة السكان الذين عانوا النزوح الجماعي بشكل متكرّر".

(د ع)