​​​​​​​خلافات داخل الإطار التنسيقي على تسمية مرشحين لمناصب قيادية في العراق

وقال المصدر الذي نقلت عنه قناة اليوم، إن قيادة الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الايام القادمة لمناقشة نقاط الكتل داخل الإطار التي تؤهلهم لاختيار مرشحهم لمنصب نائب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء.

و بشأن هذه الخلافات أوضح المصدر،أن دولة القانون إذا أرادت الحصول على منصب رئيس الوزراء عليها التنازل عن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لصالح تحالف الفتح، وكذلك الفتح إذا أراد الحصول على منصب رئيس الوزراء عليه التنازل عن منصب نائب رئيس البرلمان لصالح دولة القانون.

وكانت معلومات قد أوضحت أن زعيم التيار مقتدى الصدر سوف يمنع تشكيل أي حكومة وفق منهج التوافق مشيراً إلى استعداد التيار لتحريك مناصريه في الشارع لمنع هذا الامر.

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