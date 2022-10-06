​​​​​​​خلافاً على تقاسم المسروقات.. اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في الريف المحتل من تل تمر

مشهد يعيد نفسه منذ احتلال مدينة سري كانيه، حيث اندلعت بعد منتصف ليلة أمس، اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي خلافاً على تقاسم المسروقات.

وقال مصدر أهلي من قرية القاسمية، (فضل عدم ذكر اسمه كي لا يتعرض للاختطاف): "نحو الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس اندلعت اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي، واستمرت نحو ساعة ونصف الساعة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة الدوشكا".

أضاف المصدر إن "الاشتباكات اندلعت بين مرتزقة "السلطان مراد" المتمركزين في قرية قاسمية سمعيلة، ومرتزقة "الحمزات" المتمركزين في قرية الرشيدية القريبة من قرية القاسمية، وذلك خلافاً على تقاسم المسروقات من القريتين اللتين هُجر أهلهما".

واحتل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تلك القرى في ناحية تل تمر، إبان احتلالها لمنطقتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض أواخر عام 2019.

ونوه المصدر ذاته إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى بين الطرفين، دون أن يتسنى له معرفة العدد الدقيق، نتيجة ما شهدته تلك المنطقة من تحركات مكثفة للمرتزقة، وفرض حظر للمناطق المجاورة.

(ع س/أم)

ANHA