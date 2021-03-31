​​​​​​​خفض منسوب مياه الفرات.. تركيا تتعمد التجويع

منذ أكثر من شهرين ودولة الاحتلال التركي تقوم بخفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفّق إلى الأراضي السورية، في محاولة لتجويع الأهالي.

وخفضت دولة الاحتلال التركي أكثر من مرة منسوب نهر الفرات، ولكنّها المرة الأولى التي ينخفض فيها منسوب المياه إلى مستويات متدنيّة، وذلك في خرق واضح لاتفاقية موقّعة بينها وبين الحكومة السورية عام 1987.

المدير العام لسدّ تشرين، محمد طربوش، قال لوكالتنا: "وضع منسوب المياه المتدفّق من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية لم يتغير منذ أكثر من شهرين، فمنسوب المياه في السدّ انخفض إلى أكثر من 4 أمتار، أمّا منسوب المياه في سد الفرات فانخفض لأكثر من 3 أمتار"، وأوضح إنّ نسبة المياه القادمة تتراوح ما بين 200و 220 متر مكعب في الثانية.

ويؤثّر انخفاض منسوب المياه سلبًا على المزارعين القاطنين في القرى الواقعة على ضفاف نهر الفرات، والذين يعتمدون أساسًا على مياه النهر في سقاية أراضيهم.

كما لانقطاع التيار الكهربائي أثره السلبي على وضع المنطقة بشكل عام، وأثّره على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكيّة بشكل خاص.

المواطن، موسى محمد، من قرية قوملغ الواقعة غرب مدينة كوباني بالقرب من نهر الفرات، قال: إنّ "انخفاض منسوب المياه أثّر كثيرًا علينا، لأنّه الشريان الرئيس لآبار المياه التي نعتمد عليها في سقاية أرضنا".

وأمضى قائلًا: "من قبل كنّا نسحب المياه من الآبار بوصلتين أو ثلاثة أمّا الآن أصبحنا نعتمد على 5 وصلات لسحبها، وزاد مصروف مولّدات الكهرباء التي تصرف المازوت بشكل كبير بعد انقطاع الكهرباء التي أصبحت نادرة وضعيفة جدًّا".

ومن جانبه، قال المواطن، شعبان حسن، من قرية قوملغ: إنّ "المياه انخفضت بشكل كبير، ولم تعد كما كانت من قبل، وانخفض منسوب مياه آبارنا متأثّرًا بالنهر".

مضيفًا أنّ "التيار الكهربائي تأثّر أيضًا وتصلنا في اليوم ساعات قليلة"، وطالب شعبان حسن من الجهات المعنية بالتدخل ليعود منسوب النهر كما كان.

وأشار المدير العام لسد تشرين، محمد طربوش، أنّهم يمدّون المنطقة حاليًا بالكهرباء لـ8 ساعات في اليوم "وإذا استمر الوضع على هذا الحال إلى 20 يوم أو شهر آخر، سنضطر إلى إيقاف إمداد المنطقة بالتيار الكهربائي من السدود الثلاثة الفرات وتشرين والحرية، للحفاظ على المياه التي يحتاجها المزارعون لري محاصيلهم والمياه المخصّصة للشرب".

(ج)

ANHA