​​​​​​​خفض التصعيد.. قصف متبادل بين حكومة دمشق والمرتزقة

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً على محيط قرية كفر نوران بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل مرتزق من "هيئة تحرير الشام"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصف مرتزقة "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة، نقاط وتجمعات تابعة لقوات حكومة دمشق على محور جوباس بريف إدلب الجنوبي.

وقبل قليل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية قرى بريفي إدلب الغربي وحماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وفي ساعات الصباح الأولى قتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق في ريف إدلب الجنوبي جراء استهدافات وعمليات قنص نفذه مرتزقة الاحتلال التركي، فيما قصفت الأولى مواقع بجبل الزاوية ومحور كبانة في ريف اللاذقية.

(ل د)